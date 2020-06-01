المركزى للمحاسبات يتيح الاطلاع على نموذج تدقيق أهداف التنمية المستدامة

كتب إبراهيم قاسم

أتاح الجهاز المركزى للمحاسبات، برئاسة المستشار هشام بدوي، نسخة تجريبية من نموذج تدقيق أهداف التنمية المستدامة أمام أعضاء الجهاز للاطلاع عليه، في ضوء سعي الجهاز إلى تحقيق أقصى استفادة للأعضاء فى مجال العمل الرقابي ومواكبة التطورات التى تحدث على المستوى الدولى ومجتمع الأنتوساي.

وأعدت مباردة الأنتوساي للتنمية لمراجعة أهداف التنمية المستدامة النموذج التجريبي لتدقيق أهداف التنمية المستدامة على الرابط https://www.idi.no/en/isam، والذى يهدف إلى توفير إرشادات "كيفية" عملية للأجهزة العليا للرقابة لإجراء عمليات مراجعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ومن المقرر نشر النسخة التجريبية من النموذج باللغات العربية والفرنسية والإسبانية بحلول يونيو 2020.

وكان الجهاز المركزي للمحاسبات، أعلن خلال مايو الماضى عن فتح باب الترشح أمام أعضاء الجهاز للقيام بترجمة الإصدارات والمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة ISSAIs، وكذا المشاركة فى مراجعة المنظمات الدولية والجهات التابعة لها، وذلك بشروط محددة وحتى موعد غايته 30 يونيو المقبل.

وقال الجهاز عبر موقعه الإلكتروني إنه إلحاقاً للإعلانات السابقة بشأن سعى الجهاز للمشاركة في مراجعة المنظمات الدولية والجهات التابعة لها وما يستلزم ذلك من توافر قاعدة بيانات - يتم تحديثها بشكل مستمر - لمراجعي الجهاز الذين يمكن اضطلاعهم بتلك المهام والمتطلبات المهنية ذات الصلة، وكذا المشاركة فى ترجمة الإصدارات والمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة (ISSAIs)، فإنه يرجى الإحاطة على من تتوافر لديهم الشروط من أعضاء الجهاز بالخدمة إرسال السير الذاتية وصور الشهادات المؤيدة عن طريق البريد الإلكترونى ircdept@yahoo.com الخاص بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية والمؤتمرات فى موعد غايته 30 يونيو 2020.