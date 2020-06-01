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المركزى للمحاسبات يتعاقد مع مستشفى سكك حديد مصر لاستقبال المصابين بكورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:02 م
المركزى للمحاسبات يتعاقد مع مستشفى سكك حديد مصر لاستقبال المصابين بكورونا بوابة تعقيم بالمركزى للمحاسبات-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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أعلن الجهاز المركزى للمحاسبات، برئاسة المستشار هشام بدوي، التعاقد مع المركز الطبي لسكك حديد مصر بالقاهرة لإستقبال الحالات التي تستوجب العزل للمصابين بفيروس كورونا، من أعضاء الجهاز، وقال المركزى للمحاسبات عبر موقعه الإلكترونى أنه استكمالاً لتوجيهات المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للأعضاء والعاملين وأصحاب المعاشات والأسر بالإضافة لأسر المتوفين فقد تم التعاقد مع المركز الطبي لسكك حديد مصر بالقاهرة لإستقبال الحالات التي تستوجب العزل للمصابين بفيروس كورونا.

وكان المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز قد وجه الإدارة المركزية للخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للتعاقد مع عدد من المعامل لعمل اللازم بشأن تحاليل الكشف عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

كما تم تركيب بوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل الجهاز للحفاظ على السلامة والصحة العامة للأعضاء والعاملين بهدف الحد من إنتشار فيروس كورونا تماشياً مع سياسة الدولة وفى ظل الإجراءات الإحترازية والوقائية مع التأكيد مشدداً على الالتزام بارتداء الكمامات للسلامة الشخصية.

يذكر أن المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أهاب بأعضاء الجهاز وجميع العاملين به، بإتخاذ إجراءات السلامة الصحية وعدم التقاعس في التوجه لأقرب مستشفى للكشف حال ظهور أية أعراض مرضية.

 

 

 


الجهاز المركزى للمحاسبات

المركز الطبي لسكك حديد مصر

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المركزى للمحاسبات

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