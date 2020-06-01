المتحدثة باسم البيت الأبيض: لا يمكن السماح باستمرار العنف والتخريب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكنانى، أن الحرس الوطني نزل إلى الشوارع من أجل خفض التصعيد، مشددا على أنه لا يمكن للسماح باستمرار العنف والتخريب
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفى، أن الرئيس ترامب كان ممتعضا لما جرى في مقتل فلويد وسيواصل العمل من أجل تحقيق العدالة
وأشارت إلى أنه سيتم نشر المزيد من القوات الفيدرالية في الولايات المتحدة بعد أحداث العنف، لافتة إلى أن وقف أعمال الشغب من مسؤولية حكام الولايات لكنهم فشلوا في ذلك.
وأوضحت أن هناك أدلة متزايدة على تورط حركة "أنتيفا" في أعمال العنف التى تشهدها الولايات الأمريكية، مؤكدة أن الرئيس ترامب طلب تشكيل مركز قيادة من وزيري العدل والدفاع ورئيس الأركان لبحث الأزمة.
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