المتحدثة باسم البيت الأبيض: لا يمكن السماح باستمرار العنف والتخريب

وأشارت إلى أنه سيتم نشر المزيد من القوات الفيدرالية في الولايات المتحدة بعد أحداث العنف، لافتة إلى أن وقف أعمال الشغب من مسؤولية حكام الولايات لكنهم فشلوا في ذلك.

وأوضحت أن هناك أدلة متزايدة على تورط حركة "أنتيفا" في أعمال العنف التى تشهدها الولايات الأمريكية، مؤكدة أن الرئيس ترامب طلب تشكيل مركز قيادة من وزيري العدل والدفاع ورئيس الأركان لبحث الأزمة.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفى، أن الرئيس ترامب كان ممتعضا لما جرى في مقتل فلويد وسيواصل العمل من أجل تحقيق العدالة