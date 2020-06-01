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اللجنة العليا للفيروسات: نتوقع تسجيل أكثر من 40 ألف إصابة كورونا أواخر يونيو

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:07 م
اللجنة العليا للفيروسات: نتوقع تسجيل أكثر من 40 ألف إصابة كورونا أواخر يونيو برنامج "كل يوم" - خالد أبو بكر
كتب محسن البديوى

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قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إنه يتوقع زيادة إصابات كورونا في مصر لأكثر من 40 ألف حالة في أواخر شهر يونيو الجارى.
 
 
وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن أسبوع العيد هو سبب الزيادة في إصابات كورونا، حيث ذهب كثير من المواطنين المقيمين فى القاهرة والجيزة إلى محافظاتهم والتقوا عائلاتهم.

وأوضح أن البقاء في المنازل لم يصبح حلًا، والحل الآن هو "ارتداء الكمامات"، مشيرًا إلى أن الكمامة الواحدة وارتدائها يقى المواطنين بنسبة 100%، ويوفر للدولة ما بين 400 لـ600 دولار.

وواصل: "أسوأ التوقعات العالمية تقول أنه مع حلول فصل الخريف سيكون هناك موجه ثانية من انتشار فيروس كورونا".

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