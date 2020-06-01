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الكويت تعلن مغادرة 1643 عالقا مصريا للقاهرة ومرسى علم عبر 7 رحلات

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:25 ص
الكويت تعلن مغادرة 1643 عالقا مصريا للقاهرة ومرسى علم عبر 7 رحلات مطار الكويت ـ صورة أرشيفية
الكويت (أ ش أ)

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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية اليوم الاثنين، مغادرة 1643 من العالقين المصريين فى الكويت إلى القاهرة ومرسى علم؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية، وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي،  أن هناك 6 رحلات ستقلع اليوم إلى القاهرة، منها 3 رحلات لشركة مصر للطيران، ورحلتين لشركة طيران الجزيرة، ورحلة لشركة الخطوط الجوية الكويتية، بالإضافة إلى رحلة إلى مرسى علم على متن خطوط شركة طيران (إير كايرو).

وأضافت أن أول الرحلات الـ7 ستقلع الساعة 10 صباحا باتجاه القاهرة، فيما ستكون الثانية في 10.30 صباحا، في حين ستقلع الرحلة الثالثة باتجاه مرسى علم في الساعة 11.15 صباحا، بينما تقلع الرحلة الرابعة باتجاه القاهرة الساعة 3 عصرا، والرحلة الخامسة الساعة 6 مساء، لتختتم الرحلات بالرحلتين السادسة والسابعة في تمام 10 مساء باتجاه القاهرة.   

وكانت السفارة المصرية لدى الكويت، قد أعلنت في بداية شهر مايو الماضي، بدء تسيير أولى رحلات العالقين من أبناء الجالية من النساء والأطفال وكبار السن، موضحة أنها كانت تتابع مع المسئولين الكويتيين، ترتيبات تسيير رحلات الطيران، بعد أن وافها الجانب الكويتي بالبيانات الخاصة بهم، والتي تم موافاة القاهرة بها.

 


الكويت

العالقين المصريين

القاهره

مرسى علم

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