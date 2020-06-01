اليوم السابع
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الكونغو تعلن عن تفش جديد لإيبولا على بعد ألف كيلومتر من بؤرة نشطة

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:43 م
الكونغو تعلن عن تفش جديد لإيبولا على بعد ألف كيلومتر من بؤرة نشطة الكونغو - أرشيفية
رويترز

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أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الاثنين، عن تفش جديد لفيروس إيبولا في مدينة مبانداكا في غرب البلاد على بعد أكثر من ألف كيلومتر عن بؤرة تفش للفيروس القاتل في الشرق.

وقال وزير الصحة إيتيني لونجوندو إن أربعة أشخاص توفوا في مبانداكا بعد أن أثبتت الفحوص التي أجريت في معمل الطب الحيوي الوطني في العاصمة كينشاسا إيجابية إصابتهم بالفيروس.

وقال لونجوندو للصحفيين "لدينا تفش إيبولا جديد في مبانداكا" وأضاف "سنرسل لهم على وجه الاستعجال اللقاح والدواء".

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس وجود التفشي قائلا على تويتر "هذا التفشي يذكرنا بأن كوفيد-19 ليس التهديد الصحي الوحيد الذي يواجه الناس".

وتبذل الكونجو قصارى جهدها لإنهاء تفشي إيبولا الموجود منذ قرابة عامين قرب حدودها الشرقية مع رواندا وأوغندا والذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص وإيبولا ثاني أكثر الأوبئة المسجلة فتكا في العالم.

وكانت الكونغو في أبريل على وشك الإعلان عن نهاية التفشي، وهو العاشر منذ اكتشاف الفيروس في عام 1976، لكن تم رصد بؤرة الإصابات في الشرق. ومع ذلك لم يتم اكتشاف إصابات جديدة بالفيروس هناك منذ أكثر من 30 يوما.


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