الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يسمح للمواطن مراجعة صور العداد لمدة 3 أشهر

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء يسمح لكل مواطن يرغب فى التاكد من صحة القراءة الموجودة بفاتورة الاستهلاك الشهرية و لمدة 3 أشهر سابقة، موكداً أن البرنامج يقوم بإرسال نسختين من صورة العداد من خلال الإنترنت لشركة توزيع الكهرباء ونسخة لشركة شعاع للتأكد من وجود نسخة احتياطية للقضاء على كل أوجه الفساد أو التلاعب.

وقال شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن برنامج القراءة الموحد سيقضى تماما على تسجيل قراءات وهمية اعتماداً على مبدأ متوسط الاستهلاك، موضحاً أنه يلزم العاملين بشركة شعاع بالنزول للمشترك وتسجيل قرائته الفعلية نظرا لاعتماد البرنامج على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة من أمام عداد الكهرباء الخاص بالمشترك .

وقال الوزير، إن البرنامج تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك ، مشيراً إلى أنه سيتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج ويضمن حق الدولة والمواطن مع فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها ويسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.