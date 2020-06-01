اليوم السابع
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الكرملين: موسكو لم ولن تتدخل أبدا فى الشئون الداخلية للولايات المتحدة

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:52 م
الكرملين: موسكو لم ولن تتدخل أبدا فى الشئون الداخلية للولايات المتحدة المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف
أ ش أ

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قال الكرملين، إن تصريحات مستشارة الأمن القومى للرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، بشأن "تورط موسكو" بالاضطرابات فى أمريكا هى "تلميحات خاطئة" لا يمكن أن تعكس وجهة نظر واشنطن الرسمية.
 
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، اليوم الاثنين، فى رده على سؤال حيال تصريحات المستشارة السابقة، سوزان رايس : "أولا ، نحن بالتأكيد نراقب عن كثب ما يحدث فى الولايات المتحدة، ولكن كل ما يحدث هناك شأن داخلى لهذا البلد ، لم نتدخل قط فى الشئون الأمريكية وليست لدينا النية بالتدخل".
 
وأضاف "أى تلميحات مثل تلك التى ذكرتها (سوزان) بالطبع خاطئة تماما، وبقدر ما نفهم، فإن مثل هذه التلميحات لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تعكس وجهة نظر واشنطن الرسمية".
 
وكانت سوزان رايس مستشارة الأمن القومى السابقة لإدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، قد لمحت إلى احتمالية تورط روسيا فى الاضطرابات الجارية فى الولايات المتحدة بعد وفاة أمريكى من أصل إفريقى اعتقلته الشرطة بفضاضة فى مدينة مينيابوليس.
 

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