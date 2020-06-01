اليوم السابع
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الكرملين: ترامب أبلغ بوتين بخطته لعقد قمة مجموعة السبع

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:03 م
الكرملين: ترامب أبلغ بوتين بخطته لعقد قمة مجموعة السبع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز

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قالت مؤسسة الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ نظيره الروسى فلاديمير بوتين، بخطته لعقد قمة مجموعة السبع.

وأضافت الرئاسة الروسية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن بوتين وترامب ناقشا في اتصال هاتفي اتفاق أوبك+ على إعتبار أنه يؤدي إلى استقرار أسواق النفط

وكان الكرملين قال، إن تصريحات مستشارة الأمن القومى للرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، بشأن "تورط موسكو" بالاضطرابات فى أمريكا هى "تلميحات خاطئة" لا يمكن أن تعكس وجهة نظر واشنطن الرسمية.
 
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، اليوم الاثنين، فى رده على سؤال حيال تصريحات المستشارة السابقة، سوزان رايس : "أولا ، نحن بالتأكيد نراقب عن كثب ما يحدث فى الولايات المتحدة، ولكن كل ما يحدث هناك شأن داخلى لهذا البلد ، لم نتدخل قط فى الشئون الأمريكية وليست لدينا النية بالتدخل".

الكرملين

بوتين

ترامب

امريكا

مجموعه السبع

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