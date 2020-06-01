القبض على عاطلين هاربين من أحكام بالسجن فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، من القبض على عاطلين، هاربين من أحكام بقضايا للاتجار مخدرات وسرقة بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بأن حملة أمنية لقسم شرطة حلوان ، تمكنت من ضبط "و.ا"، 37 سنة، عاطل، وبالكشف عليه تبين انه هارب من حكم بالسجن 3 سنوات، في القضية رقم 3581لسنة 2016، جنايات التبين مخدرات، كما تم ضبط "ا.خ" 34 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1999لسنة2007 جنايات حلوان سرقة بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.