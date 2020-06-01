الغرفة التجارية بأثينا توزع 100 ألف ماسك ضد كورونا

كتبت: هناء أبو العز

قررت غرفة تجارة أثينا، التبرع بمواد صحية ومطهرات وماسكات لدعم الأعمال التجارية في مختلف بلديات أتيكا. وسيقوم أعضاء إدارة الغرفة بتوزيع ما مجموعه 100 ألف قناع واقٍ وزجاجات مطهرة في المتاجر.

وسيبدأ توزيع المواد الصحية من المتاجر التجارية التابعة لبلدية أثينا وسيستمر في بلديات أخرى في الحوض. كما سيتم الإعلان عن البرنامج الدقيق في الأيام القادمة، في حين أن هذا العمل هناك تعاون الغرفة مع منطقة أتيك.

وتعهدت الحكومة اليونانية اليوم الاثنين، بتحمل نفقات الحجر الصحي لأي سائح تثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال زيارته للبلاد هذا الصيف، ضمن خطة أثينا لعودة السياحة، وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس، في تصريحات نقلتها النسخة الأوروبية لمجلة بوليتيكو ، إنه سيجري الإعلان خلال الأيام المقبلة عن باقي تحضيرات اليونان لاستقبال السياح؛ كأماكن إقامتهم وكيفية وصولهم للبلاد، وما سيحدث مع أصدقاء أو أقارب السياح المسافرين معهم إذا ثبتت إصابة أحدهم بالفيروس.

واتخذت اليونان اليوم الاثنين، أولى خطواتها نحو العودة التدريجية لحركة السياحة مع إعلانها السماح بإعادة فتح الفنادق التي تعمل على مدار العام، كما أعلنت أنها ستكون جاهزة لاستقبال السائحين من بعض الدول بدءا من 15 يونيو الجاري، دون حجر إلزامي أو فرض إجراء اختبارات للكشف عن الإصابة بـكوفيد-19.