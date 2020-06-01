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العربية: أعداد كبيرة من المتظاهرين أمام البيت الأبيض قدمت من خارج واشنطن

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:11 ص
العربية: أعداد كبيرة من المتظاهرين أمام البيت الأبيض قدمت من خارج واشنطن امريكا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، أن أعداد كبيرة من المتظاهرين أمام البيت الأبيض قدمت من خارج واشنطن.

وفى وقت سابق اشتعلت الاحتجاجات فى الولايات الأمريكية، حيث اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن فى محيط البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "العربية الحدث"، واندلعت الاضطرابات خلال الأيام الماضية بعد وفاة جورج فلويد، الرجل الأسود الذى ظهر فى مقطع مصور فى منيابوليس وهو يعانى من صعوبة التنفس بينما كان رجل شرطة أبيض يجثو على رقبته.

وأفادت قناة العربية بأن محتجين يتجاوزون الحاجز الأمنى الأول أمام البيت الأبيض، فى ضوء التوتر الذى تشهده الولايات المتحدة الأمريكية، فيما طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من حكام الولايات بالصرامة مع الفوضى، قائلا: "كونوا صارمين مع الفوضويين واستدعوا الحرس الوطنى الآن"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وشدد الرئيس الأمريكى على ضرورة فرض النظام والقانون فى فيلادلفيا الآن، قائلا: "إنهم ينهبون المتاجر فى فيلادلفيا ويجب استدعاء الحرس الوطني" وتسائل ترامب حول أعمال الشغب فى عدد من مناطق الولايات الأمريكية: "هل هذا ما يريده الناخبون من "جو النعسان"؟ واتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وسائل إعلام أمريكية، بنشر الكراهية والفوضى.

وأشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بمجهودات الحرس الوطنى فى تهدئة الأوضاع فى "مينابوليس"، قائلاً: "قاموا بما كان يجب على عمدة مينابوليس القيام به من أول ليلة".


ترامب

احتجاجات

مظاهرات

البيت الأبيض

واشنطن

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