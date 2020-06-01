اليوم السابع
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أسوة بالعاملين بالمؤسسات القومية ..

"العاملين بالصحافة" تناشد الأعلى للإعلام مساندة العاملين بالصحف الحزبية والمستقلة ضد كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:10 م
"العاملين بالصحافة" تناشد الأعلى للإعلام مساندة العاملين بالصحف الحزبية والمستقلة ضد كورونا مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
كتب محمود راغب

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أرسلت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدى البدوى، خطابا لمكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، حيث طالب مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، مساندة العاملين بالصحف الحزبية والمستقلة من صحفيين وإداريين وعمال فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا اللعين وذلك أسوة بما تم العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية .
 
وجاء فى الخطاب :"سيادة النقيب تعلمون جيدا بأن هذا الفيروس اللعين لا يفرق بين العاملين فى المؤسسات القومية وزملائهم فى المؤسسات الحزبية والمستقلة وبالتالى نلتمس من سيادتكم بألا يكون هناك تفرقة فى العلاج ".
 
كانت الهيئة الوطنية للصحافة، وقعت مؤخرا، بروتوكول تعاون طبى مع المركز الطبى لسكك حديد مصر يتم بمقتضاه تقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بفيروس كورونا لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية "صحفيين – إداريين – عمال".
 
وأضافت الهيئة الوطنية للصحافة،  أنها تتحمل تكلفة بروتوكول العلاج، فى إطار حرصها الشديد على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والحفاظ على أمانهم وسلامتهم، وإيمانًا منها بأهمية التكاتف فى مواجهة فيروس كورونا، لافتة إلى أن الهيئة تبرم اتفاقًا آخر مع كلية الطب – جامعة عين شمس لاستقبال حالات الرعاية فى مستشفى عين شمس التخصصى وحالات العزل فى المستشفيات التابعة للجامعة، وقال الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة سوف تقدم تيسيرات وتسهيلات ضخمة لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية مشاركة منها فى مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
 
 
 
 


 

مكرم محمد احمد

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