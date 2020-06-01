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"الصرف الصحى بالإسكندرية" عن ظهور إصابات: العمل مستمر ويتم عزل المخالطين

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:09 م
"الصرف الصحى بالإسكندرية" عن ظهور إصابات: العمل مستمر ويتم عزل المخالطين تطهير محطات الصرف الصحى
الإسكندرية جاكلين منير

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 قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة، بشأن ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا، داخل قطاعات مختلفة من الشركة.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه ظهر بعض الحالات فى بعض المحطات التابعة للشركة نتيجة المخالطة لحالات إيجابية، وعلى الفور تم الحصر والعزل للمخالطين وتحديد فترة إجازة لمدة 14 يوما وفق البروتوكول المعلن من وزارة الصحة

وأوضح "محمود نافع " أن الشركة بها نحو 5 آلاف عامل و174 محطة رفع و 18 محطة معالجة، جميعها تعمل بكامل طاقتها وبكفاءة عالية، والعمل مستمر داخل قطاعات الشركة، وحالات الإصابة قليلة مقارنة بأعداد العاملين بها

وأكد رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير المحطات بكافة القطاعات بالمواد المطهرة المعتمدة، كما تم تركيب بوابات تطهير، إضافة إلى أن الشركة تقوم بالمشاركة فى حملات تطهير الشوارع والأسواق بالأحياء والمنشآت الحكومية.

وحول إصابة 3 قيادات تنفيذية بمحافظة الإسكندرية، أكد اللواء محمود نافع أنه لم يكن مخالطا لأى من هؤلاء فى الفترة الأخيرة.

تطهير محطات الصرف الصحى (1)
 
تطهير محطات الصرف الصحى (2)
 
تطهير محطات الصرف الصحى (3)
 
تطهير محطات الصرف الصحى (4)
 
تطهير محطات الصرف الصحى (5)

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