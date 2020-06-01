الصحة الفلسطينية تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا فى قلقيلية

رام الله (أ ش أ)

أعلنت وزير الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فى محافظة قلقيلية، ما يرفع حصيلة الاصابات فى فلسطين إلى 628، وأوضحت وزيرة الصحة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء (وفا) - أن الإصابة الجديدة سجلت لشاب (37 عاما) من بلدة حجة بمحافظة قلقيلية، وقد انتقلت إليه العدوى من خلال مخالطة مصاب سابق بالمنطقة، وبهذا يرتفع عدد الاصابات في المحافظة 14 اصابة، 3 في حجة، و10 في عزون، وإصابة واحدة في سنيريا.

وكانت أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس السبت، بتسجيل حالة وفاة جديدة فى صفوف الجالية الفلسطينية فى المملكة العربية السعودية لمواطنة تبلغ من العمر (70 عاماً)، بسبب فيروس كورونا،

وصرحت الخارجية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأنه بهذه الوفاة يرتفع عدد الوفيات فى صفوف الجالية الفلسطينية فى دول العالم إلى 107 حالات، والإصابات إلى 1750