رويترز

قالت خبيرة بمنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إنه لا يوجد دليل على تغير فيروس كورونا المستجد سواء في شكله أو انتقاله أو شدة المرض الذي يسببه.

وقالت ماريا فان كيرخوفي المتخصصة في علم الأوبئة خلال لقاء مع وسائل الإعلام" فيما يتعلق بإمكانية انتقاله ، لم يحدث تغيير ، من حيث شدته ،لم يحدث تغيير، "المهم هو وجود تدابير للحد من انتقال العدوى ووقفها".

كانت منظمة الصحة العالمية قالت، اليوم الاثنين، إن خدمات الوقاية والعلاج من الأمراض غير السارية (المزمنة)، مثل السرطان وأمراض القلب والسكري، تأثرت بشدة على مستوى العالم منذ بدء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفقا لمسح أجرته المنظمة.