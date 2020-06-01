وقالت المنظمة - في بيان صحفي نشر على موقعها الإلكتروني - أن المسح الذي أجري في 155 بلدا خلال فترة 3 أسابيع في مايو الماضي، أكد أن أثر الجائحة على تلك الخدمات عالمي، لكن البلدان منخفضة الدخل هي الأكثر تأثراً، مشيرة إلى أن الأمر مصدر قلق كبير لأن الأشخاص الذين يعانون من الأمراض غير السارية هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالحالات المرضية الشديدة من كوفيد-19 والوفيات المرتبطة به.