اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الأمريكية: سقوط قتيل بالرصاص خلال تفريق متظاهرين فى كنتاكى

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:48 م
الشرطة الأمريكية: سقوط قتيل بالرصاص خلال تفريق متظاهرين فى كنتاكى احتجاجات فى الولايات المتحدة
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شرطة مدينة لويزفيل بولاية كنتاكى الأمريكى، اليوم الاثنين، مقتل شخص بالرصاص، خلال تفريق قوات الأمن حشد من المتظاهرين الذين تجمعوا احتجاجا على مقتل جورج فلويد ذى الأصول الأفريقية، جاء ذلك نقلا عن شبكة CNN الإخبارية الأمريكية.

وقال رئيس شرطة لويزفيل ستيف كونراد إنه فى الساعات الأولى من اليوم تم إرسال عناصر من شرطة لويزفيل ووحدات الحرس الوطنى إلى سوق "دينو" للأغذية لإخلاء حشد كبير في موقف السيارات.

وأضاف: "بدأ الضباط والجنود فى إخلاء موقف السيارات لكن تم إطلاق النار عليهم فى لحظة ما"، وتابع بالقول إن "عناصر الشرطة والحرس الوطنى ردوا بإطلاق النار، ولدينا رجل قتيل فى مكان الحادث".

وأوضح أن السلطات تقوم بجمع فيديوهات من موقع الحادث، وتستمع إلى أقوال الأشخاص الذين كانوا فى الموقع، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات فى وقت لاحق.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا بعدما أظهر مقطع فيديو المواطن الأمريكى ذى الأصول الأفريقية جورج فلويد وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يجثو شرطى أبيض بركبته على رقبته.

وانتشرت الاحتجاجات عبر أنحاء الولايات المتحدة للتنديد بعنف الشرطة، وارتفعت مجددا هتافات "حياة السود مهمة"، التى ظهرت فى حوادث مماثلة خلال السنوات الماضية.


الشرطة الامريكية

مقتل جورج فلويد

ولاية كاليفورنيا

ترامب

مظاهرات أمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ماذا قالت ليزو بعد انتشار الاحتجاجات بسبب مقتل جورج فلويد

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:11 م

مايكل جوردن يصدر بيان شديد اللهجة ضد مقتل جورج فلويد ويصف ما يحدث بالعنصرية المتأصلة

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:02 م

باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. حكومة إقليم كردستان تعلن حظر شامل للتجوال..الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تتخذ طابعا عنيفا..خبراء أمريكيون: الأبحاث بدأت تحقق تقدما واقتربنا من مصل كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:00 م

الشرطة الأمريكية تعتقل 4 آلاف شخص فى احتجاجات جورج فلويد

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:36 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

لديه 15 حنجرة لعظماء قراءة القرآن.. شاب مصرى أبهر العالم بسورة واحدة

لديه 15 حنجرة لعظماء قراءة القرآن.. شاب مصرى أبهر العالم بسورة واحدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة