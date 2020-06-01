الشرطة الأمريكية: سقوط قتيل بالرصاص خلال تفريق متظاهرين فى كنتاكى

كتب سمير حسنى

أعلنت شرطة مدينة لويزفيل بولاية كنتاكى الأمريكى، اليوم الاثنين، مقتل شخص بالرصاص، خلال تفريق قوات الأمن حشد من المتظاهرين الذين تجمعوا احتجاجا على مقتل جورج فلويد ذى الأصول الأفريقية، جاء ذلك نقلا عن شبكة CNN الإخبارية الأمريكية.

وقال رئيس شرطة لويزفيل ستيف كونراد إنه فى الساعات الأولى من اليوم تم إرسال عناصر من شرطة لويزفيل ووحدات الحرس الوطنى إلى سوق "دينو" للأغذية لإخلاء حشد كبير في موقف السيارات.

وأضاف: "بدأ الضباط والجنود فى إخلاء موقف السيارات لكن تم إطلاق النار عليهم فى لحظة ما"، وتابع بالقول إن "عناصر الشرطة والحرس الوطنى ردوا بإطلاق النار، ولدينا رجل قتيل فى مكان الحادث".

وأوضح أن السلطات تقوم بجمع فيديوهات من موقع الحادث، وتستمع إلى أقوال الأشخاص الذين كانوا فى الموقع، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات فى وقت لاحق.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا بعدما أظهر مقطع فيديو المواطن الأمريكى ذى الأصول الأفريقية جورج فلويد وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يجثو شرطى أبيض بركبته على رقبته.

وانتشرت الاحتجاجات عبر أنحاء الولايات المتحدة للتنديد بعنف الشرطة، وارتفعت مجددا هتافات "حياة السود مهمة"، التى ظهرت فى حوادث مماثلة خلال السنوات الماضية.