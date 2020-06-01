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السيطرة على حريق فى شقة سكنية شرق الإسكندرية دون إصابات.. صور

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:15 ص
السيطرة على حريق فى شقة سكنية شرق الإسكندرية دون إصابات.. صور السيطرة على حريق
الإسكندرية أسماء على بدر

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نشب حريق فى شقة سكنية فى منطقة العصافرة شرق الإسكندرية دون إصابات، بسبب ماس كهربائى، وتم فصل التيار الكهربائي عن العقار لحين الانتهاء من عملية الإطفاء.

حيث تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق في شقة سكنية فى شارع 30 بمنطقة العصافرة وانتقلت سيارتين من الحماية المدنية لمكان الحادث وتم السيطرة على الحريق وتحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

 

وقدمت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التى يقع فيها معظم المواطنين، وبتسبب خلالها الماس الكهربى فى نشوب حرائق داخل الشقق والمنازل، وشملت توصيات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التى قد تؤدى إلى نشوب حرائق نتيجة الماس الكهربائى.

السيطرة على حريق (1)
 
السيطرة على حريق (2)
 
السيطرة على حريق (3)

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