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السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:25 ص
السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية إجراءات السلامة الصحية داخل أحد الفنادق
كتبت آمال رسلان 

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أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه ابتداء من اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو سيتم السماح للفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، العمل بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والاثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصى، مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، أن نسب الإشغال بالفنادق، خلال أيام عيد الفطر المبارك لم تتعد الـ 25%، وفقا للنسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية، مشيرا إلى أن متوسط نسب الإشغال بها خلال أيام عيد الفطر المبارك بلغت 8% فى محافظة جنوب سيناء، و13% فى محافظة البحر الأحمر، و 25% في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، و25% فى محافظة الاسكندرية، و 4% فى منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، و 9% فى محافظة القاهرة الكبرى.

وأكد مساعد الوزير للرقابة على المنشات السياحية والفندقية، على أنه طوال فترة العيد كان هناك لجان فحص من قبل وزارة السياحة والاثار تقوم بالمرور بصفة مستمرة على هذه الفنادق للتفتيش عليها والتأكد من تطبيقها لجميع الاشتراطات، منوها أن لجان الفحص المشتركة من وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية.

وسوف تستأنف أعمال التفتيش اليوم علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات وجاهزيتها لاستقبال الزائرين، حيث حصل قبل العيد عدد 78 فندقا على شهادة السلامة الصحية من اجمالي 172 فندقا كانوا قد تقدموا للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من قبل وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.


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