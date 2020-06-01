السلطات الفلبينية تخفف قيود فيروس كورونا بعد شهرين من الاغلاق.. صور

كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

خرج المئات من الفلبينيين، اليوم الإثنين، إلى شوارع العاصمة مانيلا، و ذلك فى أول أيام تخفيف قيود كورونا، حيث خففت السلطات الفلبينية قواعد الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا، بعد شهرين من الإغلاق الذى طبقته الحكومة للسيطرة و الحد من انتشار فيروس كورونا التاجى المستجد "كوفيد – 19".



إلتزام الفلبينيين بترك مسافات التباعد الاجتماعى

و شهدت العاصمة مانيلا، خروج الملايين من المواطنين إلى أعمالهم، واستأنفت جانبا من الأنشطة الاقتصادية التى تضررت بشدة من الجائحة.



الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى

و التزم المواطنين بارتداء الكمامات، و الحفاظ على قواعد التباعد الإجتماعى ، و احترام العلامات الارشادية و عدم التعدى عليها.



الحفاظ على مسافات التباعد داخل عربات المترو

و كانت وزارة الصحة الفلبينية، قد أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل ثلاث وفيات و552 حالة إصابة‭ ‬جديدة بفيروس كورونا المستجد.



تطهير عربات المترو

وقالت الوزارة، فى نشرة إن إجمالى عدد الوفيات زاد إلى 960 فيما بلغ مجمل حالات الإصابة 18638 حالة، تعافى منها 3979.



عزل سائق الأتوبيس

وكانت الفلبين، قد سجلت أمس الأحد، سبع وفيات و862 إصابة‭ ‬جديدة بكورونا.