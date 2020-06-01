اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 04:37 م
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السلطات الفلبينية تخفف قيود فيروس كورونا بعد شهرين من الاغلاق.. صور

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:27 م
السلطات الفلبينية تخفف قيود فيروس كورونا بعد شهرين من الاغلاق.. صور الحفاظ على مسافات التباعد داخل عربات المترو
كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

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خرج المئات من الفلبينيين، اليوم الإثنين، إلى شوارع العاصمة مانيلا، و ذلك فى أول أيام تخفيف قيود كورونا، حيث خففت السلطات الفلبينية قواعد الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا، بعد شهرين من الإغلاق الذى طبقته الحكومة للسيطرة و الحد من انتشار فيروس كورونا التاجى المستجد "كوفيد – 19". 
 
إلتزام الفلبينيين بترك مسافات التباعد الاجتماعى
إلتزام الفلبينيين بترك مسافات التباعد الاجتماعى
 
و شهدت العاصمة مانيلا، خروج الملايين من المواطنين إلى أعمالهم، واستأنفت جانبا من الأنشطة الاقتصادية التى تضررت بشدة من الجائحة.
 
الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى
الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى
 
و التزم المواطنين بارتداء الكمامات، و الحفاظ على قواعد التباعد الإجتماعى ، و احترام العلامات الارشادية و عدم التعدى عليها. 
 
الحفاظ على مسافات التباعد داخل عربات المترو
الحفاظ على مسافات التباعد داخل عربات المترو
 
و كانت وزارة الصحة الفلبينية، قد أعلنت اليوم الاثنين، تسجيل ثلاث وفيات و552 حالة إصابة‭ ‬جديدة بفيروس كورونا المستجد.
 
تطهير عربات المترو
تطهير عربات المترو
 
وقالت الوزارة، فى نشرة إن إجمالى عدد الوفيات زاد إلى 960 فيما بلغ مجمل حالات الإصابة 18638 حالة، تعافى منها 3979.
 
عزل سائق الأتوبيس
عزل سائق الأتوبيس
 
وكانت الفلبين، قد سجلت أمس الأحد، سبع وفيات و862 إصابة‭ ‬جديدة بكورونا.
 
علامات ارشادية لترك مسافات بين الركاب
علامات ارشادية لترك مسافات بين الركاب

وضع علامات ممنوع الجلوس على مقاعد الأتوبيس
وضع علامات ممنوع الجلوس على مقاعد الأتوبيس
 
 
 

الفلبين

كورونا

فيروس كورونا

جائحه كورونا

مانيلا

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