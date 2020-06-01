اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لعاطل وغرامة 50 ألف جنيه لإتجاره فى الأقراص المخدرة

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:11 م
السجن المشدد 3 سنوات لعاطل وغرامة 50 ألف جنيه لإتجاره فى الأقراص المخدرة اقراص مخدرة - ارشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج،  بمعاقبة المتهم "ه.ع.م" 40 سنة عاطل بالسجن المشدد 3  سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة ، بدائرة مركز العسيرات بسوهاج، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين وليد سيد أمير وناجح عبد الحميد بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 بدائرة مركز العسيرات ، عندما وردت معلومات لضباط المباحث ، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة "نرامادول"  وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء فى المركز والقرى المجاورة له.

 

وبعد تقنين الإجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبحوزته 7 شرائط من الاقراص المخدرة  كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديدها 15 يوما وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 

 

 

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وفى وقت سابق قضت محكمة جنايات سوهاج،  بمعاقبة المتهم "أ.ع.م" عاطل بالسجن 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأفيون المخدر، بدائرة قسم أول سوهاج. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين وليد سيد أمير وناجح عبد الحميد بأمانة سر طه حسين.

 

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 بدائرة قسم أول، عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الأفيون وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

 

وبعد تقنين الإجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبحوزته عدد من قطع الأفيون  كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديدها 15 يوما وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.


 


سوهاج

جنايات سوهاج

اقراص مخدرة

العسيرات

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