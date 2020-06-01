اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الزراعة تعلن وصول 4000 رأس عجل قادمة من كولمبيا.. ولجان متخصصة تفحص الشحنة

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:53 ص
الزراعة تعلن وصول 4000 رأس عجل قادمة من كولمبيا.. ولجان متخصصة تفحص الشحنة عجول حية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، إن هناك لجنة بيطرية متخصصة مشكلة تعمل حاليا على فحص 4 آلالف عجل حى مستوردة قادمة من كولومبيا وهى بحالة جيدة حاليا ، وتم اخذ عينات من العجول وتم وارسالها إلى معهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة ، كأجراء احترازى للتأكد من عدم وجود اى من الامراض الوبائية وبائية.

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أن اللجنة البيطرية تتابع يوميا الشحنة ، متابعا أنه بعد ارتياح الماشية سيتم تحصينها ، "قائلا ": شحنة العجول الحية القادمة من كولمبيا بحالة صحية جيدة ، حيث يتم الافراج عنها بعد تطبيق جميع الاشتراطات الحجرية، ويتم عمل تقرير يومى من قبل اللجان البيطرية لمتابعة للشحنة .

 فيما أكدت الإدارة المركزية للحجر البيطرى ، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ،أنه تم تدعيم المنافذ الحجرية على مستوى الجمهورية بالخبرات البيطرية المؤهلة لفحص اللحوم والعجول الحية، المستوردة من الدول التى يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد، والتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات، مضيفا أنه يتم استيراد العجول الحية عن طريق القطاع الخاص بعد منح الهيئة الموافقة، مضيفا أنه يتم فحص جميع شحنات الحيوانات الحية على مراكب الشحن بمعرفة أطباء الهيئة.

 كما تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، بدور مهم من خلال تكثيف عمل الحملات التفتيشية تشمل مجازر اللحوم بجميع محافظات الجمهورية ، و اسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الاخرى ، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ، مضيفا أنه يتم مراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.


عجول حية

الخدمات البيطرية

فحص الماشية

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

صور..أول يوم عمل لمحافظ الدقهلية بعد التعافى من كورونا..يصل مكتبه 7 صباحا ويمنع الاحتفالات بالديوان العام..ويوجه رسالة شكر للجيش الأبيض..ويشارك باجتماع مجلس المحافظين.. ويطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

صور..أول يوم عمل لمحافظ الدقهلية بعد التعافى من كورونا..يصل مكتبه 7 صباحا ويمنع الاحتفالات بالديوان العام..ويوجه رسالة شكر للجيش الأبيض..ويشارك باجتماع مجلس المحافظين.. ويطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

سى إن إن: انقسام خطير بين مستشارى ترامب حول التعامل مع الاحتجاجات

سى إن إن: انقسام خطير بين مستشارى ترامب حول التعامل مع الاحتجاجات

تعليم الوادى الجديد يعلن شروط ومواعيد قبول رياض الأطفال وسنة أولى ابتدائى

تعليم الوادى الجديد يعلن شروط ومواعيد قبول رياض الأطفال وسنة أولى ابتدائى

الأرصاد:الارتفاع بدرجات الحرارة اليوم فقط ولن يستمر للأربعاء لزوال منخفض جوى

الأرصاد:الارتفاع بدرجات الحرارة اليوم فقط ولن يستمر للأربعاء لزوال منخفض جوى

الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل

الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل

صور.. محافظ الدقهلية فى أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا: شكرا أطباء مصر

صور.. محافظ الدقهلية فى أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا: شكرا أطباء مصر

رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

محافظ الدقهلية يعود للعمل بعد شفائه من كورونا ويتعهد بخدمة المواطنين

محافظ الدقهلية يعود للعمل بعد شفائه من كورونا ويتعهد بخدمة المواطنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة