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الزراعة تضبط أعلاف وأدوية بيطرية "فاسدة" بالجيزة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:46 ص
الزراعة تضبط أعلاف وأدوية بيطرية "فاسدة" بالجيزة.. اعرف التفاصيل تحصين الماشية
كتب عز النوبى

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أعلن الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم ضبط أعلاف وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية بمحافظة الجيزة، فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بتكثيف حملات التفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأعلاف.

وقد وردت معلومات عن قيام أحد مصانع الأعلاف بمحافظة الجيزة بتصنيع خامات منتهية الصلاحية ومخازن لأعلاف غير مرخص لهما بذلك وتم التنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وشرطة البيئة والمسطحات وداهمت القوة المصنع حيث تبين الآتى:-

المصنع يعمل بدون ترخيص وتم ضبط (177طن) مواد خام منتهية الصلاحية وأعلاف معدة للتداول ، و (10 أطنان) مواد خام لإضافات أعلاف منتهية الصلاحية ، كما تم ضبط مخزن أدوية بيطرية به (4376)عبوة مقلدة ومغشوشة بكمية (4.376 طن) بالإضافة إلى (14.5 طن) مواد خام لتصنيع الأدوية منهم (2.5 طن) مواد منتهية الصلاحية كما تم ضبط مخزنين أخريين فى نفس المحافظة بهما 5 آلاف طن اعلاف معدة للتداول والمخازن غير مرخصة من قبل وزارة الزراعة وقد تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة والقائمين عليها.

وأضاف " سليمان" وزارة الزراعة تعمل على ضبط إيقاع صناعة الأعلاف وتداولها بهدف الحصول على منتج علفى جيد طبقا للمعايير والضوابط والمواصفات القياسية ، والواجب تسجيله بالوزارة وتصنيعه فى مصانع مرخص لها بذلك ليحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى وتناسلى ومناعى سواء كان للحيوان أو للطائر أو الأسماك.

وفى ظل الرقابة والتفتيش المفاجئ الذى يقوم به لجان دورية من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات والمركز الاقليمى للأغذية والاعلاف.

 


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اخبار مصرية

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