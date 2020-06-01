اليوم السابع
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الزراعة: ارتفاع صادرات العنب المصرى لـ4926 طنا للأسواق العالمية

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:26 م
الزراعة: ارتفاع صادرات العنب المصرى لـ4926 طنا للأسواق العالمية صادرات العنب
كتب عز النوبى

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قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة إنه مع بداية الموسم الجديد لتصدير العنب بلغت الشحنات المصدرة 4926 طنا إلى الأسواق العالمية، وسط متابعة وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير.

وأضاف، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن موسم صادرات العنب يشهد ارتفاعا ملحوظا بسبب التوسع فى فتح أسواق عالمية جديدة، مشير إلى أنه يتم تطبيق المنظومة الجديدة، وتحسن جودة المنتج، متوقعا زيادة صادرات العنب الموسم الجديد، والتصدير طبقا للاشتراطات الحجرية، مؤكدا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى مواصلة تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إجراءاتها الصارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وحال مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة ووقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالإضافة إلى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

فيما أكد تقرير وزارة الزراعة أن التصدير يتم طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة والطلب يتزايد على الصادرات الزراعية المصرية رغم انتشار فيروس كورونا فى العالم، ما يؤكد جودة منتجاتنا الزراعية.

وأشادت وزارة الزراعة بجهود جميع العاملين بالحجر الزراعى الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا من أجل إنهاء وتسهيل إجراءات التصدير لدعم الاقتصاد الوطنى بالاحتياطى النقدى الأجنبى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا.


تصدير العنب

الحجر الزراعى

صادرات الخضر والفاكهة

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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