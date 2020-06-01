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الرئيس الفلسطينى يعزى الملك محمد السادس فى وفاة رئيس الحكومة المغربية الأسبق

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:00 ص
الرئيس الفلسطينى يعزى الملك محمد السادس فى وفاة رئيس الحكومة المغربية الأسبق محمود عباس الرئيس الفلسطينى
رام الله أ ش أ

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عزى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، العاهل المغربى الملك محمد السادس ، بوفاة رئيس الحكومة المغربية الأسبق، الزعيم السياسى عبد الرحمن اليوسفي.

وقال عباس - فى برقية التعزية حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - "باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمى شخصيا، نتقدم لجلالتكم ومن خلالكم لشعب المملكة المغربية الشقيق، ولعائلة اليوسفى الكرام برحيل الزعيم السياسى البارز، دولة الأخ عبد الرحمن اليوسفي، رئيس الحكومة المغربية الأسبق بأحر التعازى القلبية، مستذكرين مناقب المرحوم وتفانيه فى خدمة وطنه وشعبه وقضايا أمتنا العربية، وفى المقدمة منها القضية الفلسطينية".

وتقدم الرئيس الفلسطينى لعائلة اليوسفى بأسمى عبارات التعازى القلبية والمواساة الأخوية، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

 


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فلسطين

أخبار فلسطين

الملك محمد السادس

رئيس الحكومة المغربية الأسبق

عبد الرحمن اليوسفي

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