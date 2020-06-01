ولفت الرئيس الروسى إلى فعالية عمل الدبلوماسيين الروس فى تعزيز التعاون مع الصين والهند وبلدان أخرى في أوراسيا ودول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن مستوى جديد من الحوار مع دول أفريقيا.