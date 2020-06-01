صادق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على بدء إجراء التصويت العام حول التعديلات الدستورية فى روسيا يوم 1 يوليو المقبل، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم، حيث كلف الرئيس الروسى لجنة الانتخابات المركزية الروسية فبراير الماضى ببدء الاستعدادات للتصويت فى الاستفتاء الشعبى على تعديلات الدستور الروسى، وذكر الكرملين بأن الرئيس الروسى وقع مرسوما يتعلق بضرورة ضمان مشاركة مواطنى روسيا فى اتخاذ قرار بشأن التعديلات الدستورية، لافتا إلى ضرورة استعداد السلطات العامة والمنظمات للاستفتاء الشعبى بشأن هذه التعديلات.
وكلف بوتين فى مرسومه الرئاسى لجنة الانتخابات المركزية الروسية بتنظيم الاستعدادات للتصويت فى جميع أنحاء روسيا على تعديل الدستور، وذلك عبر تنفيذ الأنشطة المتعلقة بتطوير نظام الانتخابات وتشغيل وتطوير أدوات الأتمتة والتثقيف القانونى للناخبين والتدريب المهنى لأعضاء اللجان الانتخابية وغيرها من منظمى الانتخابات والاستفتاءات.
يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قال إن استقرار الوضع فى سوريا تحقق بفضل العمل الفعال لوزارة الخارجية الروسية، وذكر المكتب الصحفى للكرملين - فى بيان، أن تصريح الرئيس الروسى جاء خلال تهنئته الدبلوماسيين الروس بمناسبة يوم الدبلوماسية الروسية، وأكد بوتين أن الدبلوماسية الروسية دافعت دائما بحزم وثبات عن مصالح روسيا.. مشيرًا إلى أنه بفضل عمل الخارجية الروسية الفعال بدأ عمل اللجنة الدستورية السورية وتحققت نتائج ملموسة في تطوير التكامل الأوروبى الأسيوى والعلاقات الخارجية للمجموعة الاقتصادية للمنطقة الأوراسية وتعززت العلاقات التحالفية في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعى.
ولفت الرئيس الروسى إلى فعالية عمل الدبلوماسيين الروس فى تعزيز التعاون مع الصين والهند وبلدان أخرى في أوراسيا ودول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن مستوى جديد من الحوار مع دول أفريقيا.
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