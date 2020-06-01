كتب سمير حسنى

صادق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على بدء إجراء التصويت العام حول التعديلات الدستورية فى روسيا يوم 1 يوليو المقبل، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم، حيث كلف الرئيس الروسى لجنة الانتخابات المركزية الروسية فبراير الماضى ببدء الاستعدادات للتصويت فى الاستفتاء الشعبى على تعديلات الدستور الروسى، وذكر الكرملين بأن الرئيس الروسى وقع مرسوما يتعلق بضرورة ضمان مشاركة مواطنى روسيا فى اتخاذ قرار بشأن التعديلات الدستورية، لافتا إلى ضرورة استعداد السلطات العامة والمنظمات للاستفتاء الشعبى بشأن هذه التعديلات.