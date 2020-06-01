اليوم السابع
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خالد صلاح
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الذهب يرتفع وسط إقبال على الملاذات بسبب احتجاجات الولايات المتحدة

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:13 ص
الذهب يرتفع وسط إقبال على الملاذات بسبب احتجاجات الولايات المتحدة الذهب - صورة أرشيفية
رويترز

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ارتفع الذهب اليوم الاثنين حيث هزت أعمال الشغب في مدن أمريكية رئيسية ثقة المستثمرين المتوجسين بالفعل من توتر العلاقات الصينية الأمريكية مما عزز الطلب على المعدن كملاذ آمن، في حين قدم تراجع الدولار مزيدا من الدعم.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8 بالمئة إلى 1739.59 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد واحدا بالمئة في وقت سابق. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1752.50 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.5 بالمئة.

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في سي.إم.سي ماركتس، "من الواضح أن المظاهرات ليست علامة إيجابية في ضوء هشاشه الاقتصاد الأمريكي حاليا، والحاجة إلى الخروج من الإغلاقات."

نزل المتظاهرون إلى الشوارع في أنحاء الولايات المتحدة احتجاجا على مقتل جورج فلويد أثناء احتجازه لدى الشرطة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 2.4 بالمئة إلى 18.26 دولار للأوقية، أعلى سعر لها منذ 25 فبراير شباط.

وزاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1965.39 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة مسجلا 838.82 دولار.

 


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