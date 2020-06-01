اليوم السابع
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الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات مشروع JANNA فى 6 مدن جديدة

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:00 ص
الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات مشروع JANNA فى 6 مدن جديدة اسكان ارشيف
كتب أحمد حسن

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حددت وزارة الإسكان، يوم الخميس المقبل ا، كآخر موعد لحجز وحدات مشروعJANNA  في نحو 6 مدن جديدة وهى "6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق".
 
وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه تم طرح  1359وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم فى تملك السكن الخاص.
 
وأوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الخطوة الأولى  التسجيل يتم من خلال الموقع الالكترونى (www.hdb-reservation.com)،<http://www.hdb-reservation.com)،> ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، ويستعرض كراسة الشروط أو يقوم بطباعتها لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات) مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة)، وفى حالة عدم وجود حساب حالى للمتقدم على الموقع، يقوم بإنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد)، ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومى للعميل / الإيميل / التليفون / اسم الزوجة ورقمها القومى)، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومى (الزوج والزوجة) وجه وظهر فى ورقة واحدة، وفي حالة الحجز باسم القاصر يتم إدراج الرقم القومى الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد.
 
وأكد أن العميل يقوم بتحويل مبلغ وقدرة 50 ألف جنيه مصرى مقدم الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأة ـ على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والاسكان فرع الدقى، بإحدى الطرق التالية (التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية "اسم المتقدم للحجز رباعى – ورقم بطاقة الرقم القومى (14 رقما سارية)، وسيتم إرسال رسالة sms تفيد وصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة (ثلاثة أيام عمل) من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والاسكان على رقم 19995، أو عبر البريد الإلكترونى (hdb-reservation@hdb-egy.com).
حددت وزارة الإسكان، يوم الخميس المقبل ا، كآخر موعد لحجز وحدات مشروعJANNA  في نحو 6 مدن جديدة وهى " 6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق".
 
 
وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه تم طرح  1359وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم فى تملك السكن الخاص.
 
وأوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الخطوة الأولى  التسجيل يتم من خلال الموقع الالكترونى (www.hdb-reservation.com)،<http://www.hdb-reservation.com)،> ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، ويستعرض كراسة الشروط أو يقوم بطباعتها لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات) مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة)، وفى حالة عدم وجود حساب حالى للمتقدم على الموقع، يقوم بإنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد)، ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومى للعميل / الإيميل / التليفون / اسم الزوجة ورقمها القومى)، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومى (الزوج والزوجة) وجه وظهر فى ورقة واحدة، وفي حالة الحجز باسم القاصر يتم إدراج الرقم القومى الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد.
 
وأكد أن العميل يقوم بتحويل مبلغ وقدرة 50 ألف جنيه مصرى مقدم الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأة ـ على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والاسكان فرع الدقى، بإحدى الطرق التالية (التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية "اسم المتقدم للحجز رباعى – ورقم بطاقة الرقم القومى (14 رقما سارية)، وسيتم إرسال رسالة sms تفيد وصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة (ثلاثة أيام عمل) من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والاسكان على رقم 19995، أو عبر البريد الإلكترونى (hdb-reservation@hdb-egy.com).

الاسكان

المجتمعات العمرانية

المشروعات الجديدة

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