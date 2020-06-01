الخارجية الأمريكية: الأمريكيون قدموا 11 مليار دولار استجابة لجائحة كورونا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقود الاستجابة الدولية لجائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الشعب الأمريكى قدم أكثر من 11 مليار دولار منذ بدء الأزمة.
وقال الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية عبر تويتر: "تواصل الولايات المتحدة قيادة الاستجابة الدولية في وجه كورونا، إذ قدّم الشعب الأمريكي أكثر من 11 مليار دولار".
الخارجية الأمريكية
وفى سياق آخر، أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستدافع عن نفسها ضد ما أسماه بـ"استبداد الحزب الشيوعى الصينى"، مشيرا إلى أن الحزب يسحق ما جعل هونج كونج مختلفة عن بقية الصين".
وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يسحق الحزب الشيوعي الصيني ما جعل هونج كونج مختلفة ومميزة عن بقية الصين، ونتيجة لذلك، لم يعد الرئيس يعتقد أنه من المبرر معاملة هونج كونج كما كان يتم معاملتها من قبل، ستدافع الولايات المتحدة عن نفسها من استبداد وطغيان الحزب الشيوعي الصيني".
وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو،قد أبلغ الكونجرس، بأن الصين أسقطت أى ادعاء بأن مواطنى هونج كونج يتمتعون بالحكم الذاتى الذى يتطلبه القانون، وذلك فى تقرير يشهد فيه بأن المنطقة لم تعد تستحق معاملة خاصة.
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