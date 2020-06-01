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الخارجية الأمريكية: الأمريكيون قدموا 11 مليار دولار استجابة لجائحة كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:50 م
الخارجية الأمريكية: الأمريكيون قدموا 11 مليار دولار استجابة لجائحة كورونا مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
ريهام عبد الله

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقود الاستجابة الدولية لجائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الشعب الأمريكى قدم أكثر من 11 مليار دولار منذ بدء الأزمة.

وقال الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية عبر تويتر: "تواصل الولايات المتحدة قيادة الاستجابة الدولية في وجه كورونا، إذ قدّم الشعب الأمريكي أكثر من 11 مليار دولار".

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

 

وفى سياق آخر، أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستدافع عن نفسها ضد ما أسماه بـ"استبداد الحزب الشيوعى الصينى"، مشيرا إلى أن الحزب يسحق ما جعل هونج كونج مختلفة عن بقية الصين".

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يسحق الحزب الشيوعي الصيني ما جعل هونج كونج مختلفة ومميزة عن بقية الصين، ونتيجة لذلك، لم يعد الرئيس يعتقد أنه من المبرر معاملة هونج كونج كما كان يتم معاملتها من قبل، ستدافع الولايات المتحدة عن نفسها من استبداد وطغيان الحزب الشيوعي الصيني".

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو،قد أبلغ الكونجرس، بأن الصين أسقطت أى ادعاء بأن مواطنى هونج كونج يتمتعون بالحكم الذاتى الذى يتطلبه القانون، وذلك فى تقرير يشهد فيه بأن المنطقة لم تعد تستحق معاملة خاصة.

وفى تقرير بخصوص هونج كونج، أرسل إلى الكونجرس واطلعت عليه رويترز، قال بومبيو أيضا إنه يأمل أن يتمكن يوما ما فى المستقبل من أن يشهد مجددا بأن هونج كونج تتمتع مرة أخرى بحكم ذاتى كاف لضمان حصولها على المعاملة الخاصة بموجب القانون الأمريكي.
 
غير أنه أضاف "فى ضوء الظروف الحالية، فرصة حدوث ذلك بعيدة".

 


وزارة الخارجية الامريكية

الخارجية الامريكية

كورونا

كورونا نيوز

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