الخارجية الأمريكية: الأمريكيون قدموا 11 مليار دولار استجابة لجائحة كورونا

ريهام عبد الله

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقود الاستجابة الدولية لجائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الشعب الأمريكى قدم أكثر من 11 مليار دولار منذ بدء الأزمة.

وقال الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية عبر تويتر: "تواصل الولايات المتحدة قيادة الاستجابة الدولية في وجه كورونا، إذ قدّم الشعب الأمريكي أكثر من 11 مليار دولار".



الخارجية الأمريكية

وفى سياق آخر، أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستدافع عن نفسها ضد ما أسماه بـ"استبداد الحزب الشيوعى الصينى"، مشيرا إلى أن الحزب يسحق ما جعل هونج كونج مختلفة عن بقية الصين".