الجوكر يرقص بين المحتجين ضد مقتل جورج فلويد بأمريكا.. فيديو

كتب محمد سعودي

حالة من الغضب والغليان يشهدها الشارع الأمريكي منذ وفاة الشاب ذو البشرة السمراء جورج فلويد على يد شرطي أمريكي خنقه بركبته في الشارع، ما أثار موجة من الاحتقان بين الأمريكيين، خرج على إثرها مظاهرات واحتجاجات عنيفة تحولت إلى أعمال عنف وسرقة ونهب وسلب للكثير من المتاجر.

#protests2020 they done brought the joker out in these protest 🤦🏽‍♂️😭 pic.twitter.com/o0hBmDPC9r — OnceNunu (@ThyNunu) May 31, 2020

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر شخصا يرتدي ملابس شخصية "الجوكر" ويتجول في أحد الشوارع ويقوم بعمل حركات استعراضية بين المحتجين.

شهد محيط البيت الأبيض منذ قليل، احتجاجات حاشدة ومواجهات بين قوات الشرطة الأمريكية ومحتجين ينددون بوفاة جورج فلويد، في الوقت الذي يندلع فيه مظاهرات عديدة في نحو 30 ولاية أمريكية.

وطالب البيت الأبيض من موظفيه عدم الحضور إلى المبنى، خاصة بعدما تجاوز محتجون الحاجز الأمني الأول أمام البيت الأبيض، في ضوء التوتر الذى تشهده الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيره من أن العنف والتحريض عليه، مؤكدا أن ذلك يعد جريمة فدرالية، مضيفا :"يجب على حكام الولايات "الضرب بقوة وإلا سنتدخل للقيام بما يلزم.. تجاوز خطوط الدولة يستوجب قوة عسكرية غير محدودة واعتقالات".





وأكد الرئيس الأمريكي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منذ قليل، أن الحرس الوطني اعتقل مشاغبي مينيابولس الذين أتوا من خارجها، بحسب قوله.

وفي وقت سابق، أكد ترامب أن الولايات المتحدة سوف تدرج حركة " أنتيفا" كمنظمة إرهابية، وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد مؤخرا، مطالبا بنشر الحرس الوطني في باقي المدن الأمريكية لمواجهة الاحتجاجات.







