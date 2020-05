الجوكر يرقص بين المحتجين ضد مقتل جورج فلويد بأمريكا.. فيديو

حالة من الغضب والغليان يشهدها الشارع الأمريكي منذ وفاة الشاب ذو البشرة السمراء جورج فلويد على يد شرطي أمريكي خنقه بركبته في الشارع، ما أثار موجة من الاحتقان بين الأمريكيين، خرج على إثرها مظاهرات واحتجاجات عنيفة تحولت إلى أعمال عنف وسرقة ونهب وسلب للكثير من المتاجر.

