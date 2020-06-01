اليوم السابع
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خالد صلاح
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الجزائر تنشئ بوابة إلكترونية لتسجيل 25 ألف خبير من مواطنيها متواجدين بالخارج

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:02 م
الجزائر تنشئ بوابة إلكترونية لتسجيل 25 ألف خبير من مواطنيها متواجدين بالخارج الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ ش أ

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أعلن رشيد بلادهان كاتب الدولة (وزير الدولة) المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج بالجزائر، اليوم الإثنين، إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل ما لا يقل عن 25 ألف خبير جزائرى متواجدين بالخارج من أجل إدماجهم فى الجهد الوطنى لتنمية البلاد.
 
وقال بلادهان، فى عرض قدمه أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبى الوطنى (الغرفة السفلى فى البرلمان) برئاسة رئيس اللجنة عبد القادر عبد اللاوي، وبحضور وزير الشؤون الخارجية، صبرى بوقادوم- إنه عرض على الحكومة برنامج عمل حقيبته الوزارية المكلفة بقضايا الجالية والعمل على إدماجها فى الجهد الوطنى لتنمية البلاد.
 
وأضاف، أن ما لا يقل عن 25 ألف خبير جزائرى متواجدون فى الخارج متخصصون فى مجالات عديدة على غرار الطب والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أنه تقرر إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل هذه الكفاءات ومحاولة خلق فضاء للتواصل بينها وبين المؤسسات الوطنية، بما فيها المؤسسات الجامعية، مؤكدا أن الكفاءات الجزائرية بإمكانها المشاركة فى مختلف المشاريع التى تقترحها المؤسسات الوطنية.
 
وأشار، إلى أنه تم الشروع فى اتصالات قبل يومين مع خبراء جزائريين متواجدين بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا، مؤكدا أن الاتصالات تتواصل مع خبراء آخرين لتمكينهم من خدمة وطنهم، موضحا أن هؤلاء الخبراء أبدوا رغبتهم فى الإسهام فى الجهد الوطنى لتطوير البلاد.
 
وعن الجزائريين العالقين بالخارج بسبب أزمة الكورونا، قال بلادهان "إن الأمر يتعلق بمواطنين جزائريين تنقلوا إلى الخارج لأسباب مختلفة قبل أن يجدوا أنفسهم فى هذا الظرف الصعب، والحكومة بذلت جهدا كبيرا للتكفل بهم".
 
وأشار إلى، أن المشكلة هى أن بعض أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج عبروا عن رغبتهم فى العودة الى أرض الوطن، موضحا أن هذا الأمر يخلق مشكلة بسبب العدد الكبير للراغبين فى العودة.
 

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فيروس كورونا

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