الجارديان: الاتحاد الأوروبى لن يمنح لندن امتيازات تجارية

كتبت رباب فتحى

كشفت ورقة برلمانية أوروبية داخلية قبل جولة حاسمة من محادثات خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي هذا الأسبوع أن الاتحاد الأوروبي ليس عليه واجب قانوني لمنح المملكة المتحدة الامتيازات المقدمة إلى دول أخرى في الصفقات التجارية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، وقالت الصحيفة إن الوثيقة التي أعدها مسئولون في مجموعة التنسيق في المملكة المتحدة بالبرلمان هي تحليل قصير للحجج التي قدمها كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست في رسالة إلى نظيره ميشيل بارنييه.

واتهم فروست الاتحاد الأوروبي بمعاملة المملكة المتحدة كشريك تفاوضي "غير جدير بالثقة" من خلال حرمان المملكة المتحدة من "نوع الترتيبات المسبقة الشائعة في اتفاقيات التجارة الحرة الحديثة.

وأوضحت "الجارديان" أن الرسالة أثارت غضب مفاوضى الاتحاد الأوروبي بشدة، وردوا أن كل صفقة فريدة من نوعها ويجب أن تعكس أي اتفاقية مع المملكة المتحدة مدى إمكانية أن تصبح منافسًا اقتصاديًا يقوض المنافسين الأوروبيين.

وفي حين أن أعضاء البرلمان الأوروبي لا يشاركون في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، فإن الوثيقة الأخيرة ، التي أطلعت عليها الجارديان ، تؤكد أن بارنييه يتمتع بدعم البرلمان ، الذي يجب أن يوافق على الاتفاق النهائي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتنص الوثيقة على أن الاتحاد الأوروبي "غير ملزم قانونًا بمنح المملكة المتحدة الحقوق أو التفضيلات التجارية المتفق عليها مع دول ثالثة أخرى في اتفاقيات التجارة الحرة السابقة" ، مضيفةً أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بالسيادة ولديه "الحق في اقتراح الالتزامات التي تخدم مصلحته ".

ويأتي ذلك قبل جولة رابعة حاسمة من المفاوضات حول العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تبدأ يوم الثلاثاء.

وسيجتمع المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون عبر رابط الفيديو بسبب قيود فيروس كورونا ، مع جدولة المحادثات حول 11 موضوعًا مختلفًا ، بما في ذلك التجارة في السلع وتعاون الشرطة.