اليوم السابع
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"التنمية الصناعية" تمد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المتنهية حتى 13 يونيو

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:01 م
"التنمية الصناعية" تمد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المتنهية حتى 13 يونيو المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
كتب - إسلام سعيد

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قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة ( رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة ومؤقتة) المنتهى تاريخ سريانها من 24 مارس إلى 13 يونيو أو التى ستنتهي خلال سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، وتم إخطار الجهات ذات الصلة مع الاستمرار فى تعليق باقى الخدمات، إلا للأنشطة الضرورية.

قالت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فى منشور موجه لأصحاب المنشآت الصناعية، إنه بدءا من اليوم الاثنين 1 يونيو 2020، فإن الخدمات المقدمة فى الفترة الحالية ممثلة فى المنشآت التى تعمل فى مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الايثيلى والمستلزمات الخاصة بالمستشفيات، وكل المصانع المتعلقة بالقطاع الصحى وتصنيع الكمامات بجميع أنواعها.

وأضاف المنشور  حصل "اليوم السابع" على نسخه منه، إن الخدمات مفتوحه أيضا للمنشآت الصناعية العاملة فى مجال الأغذية، وتقدم الخدمات من المقر الرئيسى للهيئة وفى جميع الفروع طبقا للنطاق الجغرافى لفروع الهيئة والمنتشرة فى المحافظات.

وتابع منشور التنمية الصناعية، أنه سيتم تقديم خدمات اعتماد فواتير الاستيراد لمستلزمات الإنتاج والخامات والآلات لكافة الأنشطة الصناعية، بشرط أن تكون بأحد الموانئ أو منافذ الوصول وتقديم ما يفيد بذلك، وكذلك تتيح خدمات التقدم لاستخراج رخص البناء للمنشأة الصناعية التى تعمل فى مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية، داخل المناطق الصناعية.

 

 

 

 

 


التنمية الصناعية

السجلات الصناعية

الرخص الصناعية

مد الرخص

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