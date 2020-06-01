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التموين: التسوق بدون ارتداء الكمامة داخل المحال التجارية ممنوع

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:51 م
التموين: التسوق بدون ارتداء الكمامة داخل المحال التجارية ممنوع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلبة
كتب مدحت وهبة

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أصدر الدكتور على المصيحلى، وزير التموين والتجارة الدخلية قراراً وزارياً جديداً للمحال التجارية التى تستلزم طبيعة عملها استقبال المواطنين بداخلها، فى إطار  خطة الدولة  الشاملة للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 "لحماية المواطنين من مخاطر العدوى أثناء التسوق.
 
ونص القرار على قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنبيه على كافة المحالات التجارية التى تستلزم طبيعة عملها استقبال المواطنين بداخلها، وعلى سبيل المثال وليس الحصر "السوبر ماركت ـ محلات الحلوانى ـ محلات بيع الملابس ـ محلات بيع الأحذية  "على أن يتم اتباع التعليمات وهى عدم السماح للمواطنين ( الزبائن ) بدخول المتجر أو التسوق بدون ارتداء الكمامة وتدبير الكمامات بمعرفة المتجر لتوزيعها على الزبائن بسعر التكلفة وأيضا تدبير القفاز البلاستيك الخفيف بمعرفة المتجر للمواطنين لارتدائه داخل المتجر وتوفير المواد المطهرة لاستخدام الزبائن فى مدخل المتجر والتطهير المستمر للمتاجر وكل ما يلامس الزبائن والالتزام بالمسافات المقررة فى التباعد الاجتماعى عند نقاط الدفع  ( الكاشير )
بجانب التزام كافة العاملين بالمتاجر بارتداء الكمامات الطبية والقفاز الطبى.
 
كما تضمن القرار الالتزام بالتوجيه الخاص بالحد من عدد الزبائن داخل المتجر بما لا يتجاوز نسبة 25% من السعة الاستيعابية ومراعاة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الزبائن داخل المتجر أو أماكن الانتظار بالخارج وحسن معاملة الزبائن والتأكيد على توفر البضائع وحرص المتجر على حمايتهم من العدوى.
 
وشدد المصيلحى على أن يتم وضع اللافتات الإرشادية التى توضح إجراءات الوقاية والهدف منها، ويتم تعميم هذه التعلميات على كافة المتاجر وما يشابهها، فضلاً عن وضع هذه التعليمات فى مكان ظاهر أمام الجمهور، على ان يتحمل صاحب المتجر المسئولية  القانونية فى حالة عدم تنفيذ ذلك.
 


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