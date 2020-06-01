اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 08:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التضامن" تبدأ اليوم صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلى

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:00 ص
"التضامن" تبدأ اليوم صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلى نيفين القباج وزير التضامن
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين، صرف جميع معاشات يونيو للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الآلية "ATM"، وذلك فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.
 
وكانت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يونيو لما يزيد عن 8.37 مليون صاحب معاش بقيمة إجمالية تبلغ 15.28 مليار جنيه، حيث يبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.48 مليون مواطن بقيمة إجمالية 4.91 مليار جنيه وإجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.21 مليون مواطن بقيمة إجمالية تقدر بــ 5.91 مليار جنيه.
 
وتابعت، أنه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور6 أشهر على آخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.
 
وفى السياق ذاته أكدت الوزارة على توفيرها كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وإدارة الأمن وخدمة المواطنين بالإضافة الى تطهير كافة هذه المنافذ بشكل دورى قبل البدء في عملية الصرف.
 
كما تهيب الوزارة بالسادة المواطنين ضرورة الالتزام بالاجراءات اللحترازية الصحية التي تؤكد عليها الدولة من حيث ارتداء الكمامات وعدم التزاحم والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى.
 
 

التضامن

نيفين القباج

معاشات يونيو

اخبار مصر

اخبار اليوم

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التضامن" تبدأ اليوم صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلى

"التضامن" تبدأ اليوم صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلى

الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يسمح للمواطن مراجعة صور العداد لمدة 3 أشهر

الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يسمح للمواطن مراجعة صور العداد لمدة 3 أشهر

الحكومة: 450 ألف أسرة مشمولة بمظلة التأمين الصحى الشامل بالعام الجديد

الحكومة: 450 ألف أسرة مشمولة بمظلة التأمين الصحى الشامل بالعام الجديد

بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية بـ11 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية بـ11 محافظة

اليوم.. عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور

اليوم.. عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور

عودة الحركة فى الشوارع والميادين بعد ساعة من انتهاء اليوم الـ68 من حظر التجول

عودة الحركة فى الشوارع والميادين بعد ساعة من انتهاء اليوم الـ68 من حظر التجول

التعليم: متوقع زيادة فى تنسيق الثانوى العام من 15 لـ 20 درجة عن العام الماضى

التعليم: متوقع زيادة فى تنسيق الثانوى العام من 15 لـ 20 درجة عن العام الماضى

4 مخالفات تعرضك للحبس والغرامة فى زمن كورونا

4 مخالفات تعرضك للحبس والغرامة فى زمن كورونا

مكاتب الشهر العقارى تعود للعمل اليوم لتقديم 10خدمات توقفت بسبب إجازة العيد

مكاتب الشهر العقارى تعود للعمل اليوم لتقديم 10خدمات توقفت بسبب إجازة العيد

8 نصائح من السياحة العالمية لمنظمى الرحلات للعودة للعمل من جديد

8 نصائح من السياحة العالمية لمنظمى الرحلات للعودة للعمل من جديد

كيف تحمى "التعليم" طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية الامتحانات من كورونا؟

كيف تحمى "التعليم" طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية الامتحانات من كورونا؟

اعرف موازنتك.. النصيب الأكبر من المكافآت للجهاز الإدارى بـ50.4 مليار جنيه

اعرف موازنتك.. النصيب الأكبر من المكافآت للجهاز الإدارى بـ50.4 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة