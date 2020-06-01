ونقلت مصادر إعلامية في فيينا اليوم ، عن وزير الخارجية التشيكي توماس بيتريسك قوله: "إن جميع الدول المجاورة تعتبر من بين الدول الآمنة فيما يتعلق بعدوى فيروس كورونا".



وأشارت المصادر، إلى أن السياحة مع الدول الأوروبية الأخرى ستكون ممكنة خاصة مجموعة الدول التي تصنف بأنها ذات "مخاطر متوسطة"، بشرط تقديم اختبار سلبي من فيروس كورونا أو الذهاب إلى الحجر الصحي في المنزل عند الدخول والخروج من جمهورية التشيك.



يذكر أن الدول الأوروبية المصنفة عالية المخاطر هي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، والدول متوسطة المخاطر هي ألمانيا والسويد، بينما لم تحدد حكومة التشيك الموقف فيما يخص السياحة مع دول خارج الاتحاد الأوروبي.