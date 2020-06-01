اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 10:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البيئة: تقييم مبادرة لتنظيف قاع البحر بشرم الشيخ لبحث عودة السياحة البيئية

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:25 ص
البيئة: تقييم مبادرة لتنظيف قاع البحر بشرم الشيخ لبحث عودة السياحة البيئية مبادرة تنظيف قاع البحر بشرم الشيخ
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انطلاق مبادرة شباب الغطاسين العاملين بمجال سياحة الغوص بمدينة شرم الشيخ  (كلين بلو)  لتنظيف قاع البحر فى الفترة من 30 مايو حتى 3 يونيو المقبل، وذلك تحت رعاية محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة البيئة ومحميات جنوب سيناء ، وبالتنسيق مع وزارة الصحة وغرفة سياحة الغوص وكافة الجهات المعنية.
 
وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، بهذه المبادرة لافتة أنها تعكس وعي العاملين بسياحة الغوص والقائمين عليها بأهمية الحفاظ على الحياة البحرية و التنوع البيولوجى كما تبرز نجاح برامج الوزارة فى دمج القائمين على الأنشطة البحرية والسياحة والشباب فى الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى ، مؤكدة  على اننا قادرون معا على حماية البيئة والحفاظ على ثرواتها للاجيال القادمة.
 
 واوضحت وزيرة البيئة ان مبادرة كلين بلو تهدف إلى تنظيف قاع البحر بعدد من المواقع البحرية بمدينة شرم الشيخ من خلال الغوص الشاطئي للعاملين بسياحة الغوص وتحت إشراف وتنظيم القائمين على سياحة الغوص والمحميات الطبيعية ومختلف الجهات المعنية بالاضافة الى   تصوير وتحضير مواد علميه مصورة داخل وخارج المياه لاستخدامها  في التسويق الاعلامي لمدينة شرم الشيخ داخل وخارج مصر  مع العمل على تعميم هذه المبادره لكل شواطئ المدينه وتصويرها وعرضها بوسائل الإعلام المختلفة لدعم الحفاظ على التنوع البيولوجى وإظهار مدينه شرم الشيخ في صوره جديده للعالم أجمع.
 
 وأكدت ياسمين فؤاد أن هذه المبادرة تعد خطوة أولى في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم وبعد توقف السياحة والأنشطة البحرية منذ بداية الأزمة ، حيث يجري متابعة هذه الخطوة بكافة جوانبها البيئية والفنية والاحترازية بكل اهتمام للاستفادة من ذلك خلال المرحلة القادمة والنظر بشأن وضع بروتوكولات جديدة لمثل هذه الأنشطة في ظل هذه الظروف ، كما يجري النظر بشأن توسعة أهداف المبادرة لتشمل توثيق ما يحدث خلال هذه الفترة من تغيرات بالبيئة البحرية لمقارنتها بسابقتها وتكوين قاعده بيانات عن حاله الأحياء المائية بعد توقف الانشطة البحرية لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد مما سوف يدعم التسويق الخارجي والداخلي لمدينة شرم الشيخ ومواردها الطبيعية البحرية وما طرأ عليها من تغيرات إيجابية خلال فترة التوقف السابقة الأمر الذي يعد إضافة ذات أثر في التسويق للسياحة البيئية لدى الأسواق والأوساط السياحية المهتمة بذلك.
 
كما أكد القائمين على المبادرة والمشاركين بها التزامهم بكافة معايير السلامة والاجراءات  الاحترازيه في مواجهة  فيروس كورونا المستجد  حيث تم وضع العديد من الضوابط والإجراءات الاحترازية بمعرفة الجهات المعنية للالتزام بها خارج الماء وأثناء تنفيذ النشاط كما تم تحديد الحد الأقصى للغواصين المشاركين ب 20 غواص فقط يوميا وجميعهم من محترفي الغوص العاملين بمدينة شرم الشيخ.
 
WhatsApp Image 2020-06-01 at 10.03.33 AM (1)
 
WhatsApp Image 2020-06-01 at 10.03.33 AM
 
WhatsApp Image 2020-06-01 at 10.03.34 AM (1)
 
WhatsApp Image 2020-06-01 at 10.03.34 AM
 
WhatsApp Image 2020-06-01 at 10.03.35 AM

 


وزارة البيئة

السياحة الشاطئية

شرم الشيخ

تنظيف قاع بحر شرم الشيخ

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

7 إجراءات من وزارة البيئة لحماية العاملين بالمحميات الطبيعية من كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 09:00 ص

وزارة البيئة: نهدف للوصول لنسبة تدوير 100% من المخلفات الخطرة بحلول 2030

الخميس، 28 مايو 2020 04:00 ص

"مستشفيات مصر خضراء".. وزارة البيئة تبدأ تغيير الأجهزة الطبية فى 5 مستشفيات واستبدالها بجديدة خالية من الزئبق.. وتتعاون مع "الصحة" لإحلال جاونتيات وحقن ومستلزمات خالية من البلاستيك غير قابل للتدوير

الثلاثاء، 26 مايو 2020 02:30 م

وزارة البيئة: التعدى على الطبيعة يُعرضنا لمزيد من الأخطار

الجمعة، 22 مايو 2020 01:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل

الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل

صور.. محافظ الدقهلية فى أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا: شكرا أطباء مصر

صور.. محافظ الدقهلية فى أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا: شكرا أطباء مصر

رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

محافظ الدقهلية يعود للعمل بعد شفائه من كورونا ويتعهد بخدمة المواطنين

محافظ الدقهلية يعود للعمل بعد شفائه من كورونا ويتعهد بخدمة المواطنين

ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء اليوم .. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء اليوم .. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع .. وعيار 21 يسجل 767 جنيها

ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع .. وعيار 21 يسجل 767 جنيها

البابا تواضروس يترأس قداس عيد دخول المسيح مصر دون حضور جماهيرى

البابا تواضروس يترأس قداس عيد دخول المسيح مصر دون حضور جماهيرى

نيويورك تايمز: مخاوف من موجة ثانية من كورونا بسبب احتجاجات أمريكا

نيويورك تايمز: مخاوف من موجة ثانية من كورونا بسبب احتجاجات أمريكا

"التضامن" تبدأ اليوم صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلى

"التضامن" تبدأ اليوم صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلى

الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يسمح للمواطن مراجعة صور العداد لمدة 3 أشهر

الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يسمح للمواطن مراجعة صور العداد لمدة 3 أشهر

الحكومة: 450 ألف أسرة مشمولة بمظلة التأمين الصحى الشامل بالعام الجديد

الحكومة: 450 ألف أسرة مشمولة بمظلة التأمين الصحى الشامل بالعام الجديد

بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية بـ11 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية بـ11 محافظة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة