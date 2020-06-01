فقد تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.13% ليصل إلى 25345 نقطة، وانخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.40% مسجلا 9521 نقطة، كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.37% مسجلا 3035 نقطة.

ونقلت وكالة "بلومبرج " الأمريكية عن مصادر لم تسمها، أن الصين أمرت شركات رئيسية تديرها الدولة بوقف بعض مشتريات السلع الزراعية من الولايات المتحدة، بما في ذلك فول الصويا، إذ تعكف بكين على تقييم التوترات مع واشنطن بخصوص هونج كونج، وبحسب التقرير، ألغى مشترون صينيون أيضا عددا غير محدد من طلبيات توريد لحم الخنزير الأمريكي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض عقوبات على بكين ردا على تمرير الأخيرة مشروع قرار بشأن إقليم هونج كونج ، فيما انتقدت السلطات الصينية التهديدات الأمريكية ، محذرة واشنطن من تقويض المصالح الصينية في إقليم هونج كونج وسط تصاعد حدة الاحتقان السياسي بين الجانبين.

