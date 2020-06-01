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البحرين تسجل 406 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع إلى 4715

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:13 م
البحرين تسجل 406 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع إلى 4715 وزارة الصحة فى البحرين
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة فى البحرين عبر موقعها الإلكترونى، اليوم  الاثنين، تسجيل 406 إصابات جديدية بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع العدد الكلى للإصابات إلى 4715 حالة، منها 4704 حالات مستقرة، و11 فى الرعاية المركزة، منوهة بارتفاع عدد الحالات التى تماثلت للشفاء إلى 7070، بينما توفى 19 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

كانت البحرين بدأت باستخدام ثلاث روبوتات طبية فى أجنحة العزل الطبى بالمستشفيات والمراكز المخصصة للعزل، إذ انطلقت تجربتها فى مركز إبراهيم خليل كانو الصحى للعزل، حيث يمكن استخدام الربوت الأول فى نقل الأدوية والطعام ويمكنه من خلال كاميرا حرارية أن يُرسل صورة مع درجة الحرارة لمركز التحكم، بينما يقوم الربوت الثانى بتعقيم غرف العزل ومرافق المركز الطبى، أما الربوت الثالث فيستخدم لنقل المستلزمات الطبية ويتميز بسهولة الحركة وحمل أوزان ثقيلة.


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كوفيد 19

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