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الاستماع لأقوال شهود العيان فى حريق مشتل مدينة نصر

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:57 ص
الاستماع لأقوال شهود العيان فى حريق مشتل مدينة نصر حريق_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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استمعت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحت إشراف محامي عام القاهرة الجديدة، لأقوال شهود العيان فى حريق نشب داخل مشتل بشارع مكرم عبيد، حيث كشف الشهود أن النيران اشتعلت في المشتل دون معرفة السبب الرئيسي للاشتعال وانهم حاولوا اطفاء النيران حتي وصلت قوات الحماية المدينة وتم السيطرة علي النيران.

كانت النيابة امرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة لتحديد سبب الحريق الاسباب وحصر التلفيات والخسائر ، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء صاحب المشتل لسماع أقواله .

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات نجدة القاهرة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مشتل بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر ، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع اى إصابات . وفي سياق منفصل، كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل بمنطقة السلام وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


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