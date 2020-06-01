اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا بمحافظتى الخليل وأريحا

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:50 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا بمحافظتى الخليل وأريحا قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 6 مواطنين من محافظة الخليل، بينهم طالب فى الثانوية العامة وطفل، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال داهمت وبأعداد كبيرة من جنودها وآلياتها العسكرية وسط البلدة ومنطقة شعب السير جنوب غربها، واعتقلت الطالب أمين عماد محمد الصليبي "18 عاما" والطفل خليل اياد بسام زعاقيق "16 عاما" ونقلتهما إلى معسكر لجيش الاحتلال داخل مستوطنة "كرمي تسور" ومعسكر عصيون شمال الخليل، كما اقتحم جنود الاحتلال عدة منازل في البلدة وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطبقة جنوب الخليل، واعتقلت 4 مواطنين آخرين.

وفي سياق متصل اقتحمت مجموعة كبيرة من جنود الاحتلال قرية الجفتلك، وداهموا عددا من منازل المواطنين واعتقلوا 5 مواطنين، واستولت على شبكات ري تغذي مئات أشجار العنب، والنخيل، على مساحة قدرت بــ40 دونما.

كما نصبت حاجزا عسكريا على مفرق مستوطنة الحمرا في قرية فروش بيت دجن (الطريق المؤدية إلى الجفتلك)، ومنعت مركبات المواطنين من التوجه إلى محافظة أريحا، وأبلغتهم بأن منطقة الجفتلك عسكرية مغلقة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وفى سياق متصل توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الاثنين، في أراضي المواطنين الفلسطينيين "الحدودية " شرق مدينة غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ، أن آليات عسكرية إسرائيلية تضم دبابات وجرافات انطلقت من موقع "ملكة" العسكري الإسرائيلي الجاثم على الشريط الحدودي شرق مدينة غزة ، وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين بحي الزيتون شرق المدينة، وقامت الجرافات بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار متقطع في المكان.

وتقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي بالتوغل في أراضي الفلسطينيين الزراعية الحدودية شمال وشرق قطاع غزة ، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لزراعتها.

 


الاحتلال الاسرائيلى

فلسطين

قوات الاحتلال

محافظه الخليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسيما.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

رسيما.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو)

مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو)

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

فيديو ..أول يوم عمل لمحافظ الدقهلية بعد التعافى من كورونا..يصل مكتبه 7 صباحا ويمنع الاحتفالات بالديوان العام..ويوجه رسالة شكر للجيش الأبيض..ويشارك باجتماع مجلس المحافظين.. ويطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

فيديو ..أول يوم عمل لمحافظ الدقهلية بعد التعافى من كورونا..يصل مكتبه 7 صباحا ويمنع الاحتفالات بالديوان العام..ويوجه رسالة شكر للجيش الأبيض..ويشارك باجتماع مجلس المحافظين.. ويطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

سى إن إن: انقسام خطير بين مستشارى ترامب حول التعامل مع الاحتجاجات

سى إن إن: انقسام خطير بين مستشارى ترامب حول التعامل مع الاحتجاجات

تعليم الوادى الجديد يعلن شروط ومواعيد قبول رياض الأطفال وسنة أولى ابتدائى

تعليم الوادى الجديد يعلن شروط ومواعيد قبول رياض الأطفال وسنة أولى ابتدائى

الأرصاد:الارتفاع بدرجات الحرارة اليوم فقط ولن يستمر للأربعاء لزوال منخفض جوى

الأرصاد:الارتفاع بدرجات الحرارة اليوم فقط ولن يستمر للأربعاء لزوال منخفض جوى

الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل

الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة