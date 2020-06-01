الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا بمحافظتى الخليل وأريحا

وفي سياق متصل اقتحمت مجموعة كبيرة من جنود الاحتلال قرية الجفتلك، وداهموا عددا من منازل المواطنين واعتقلوا 5 مواطنين، واستولت على شبكات ري تغذي مئات أشجار العنب، والنخيل، على مساحة قدرت بــ40 دونما.

كما نصبت حاجزا عسكريا على مفرق مستوطنة الحمرا في قرية فروش بيت دجن (الطريق المؤدية إلى الجفتلك)، ومنعت مركبات المواطنين من التوجه إلى محافظة أريحا، وأبلغتهم بأن منطقة الجفتلك عسكرية مغلقة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.