الإندبندنت: موجة كورونا ثانية وتردد العودة للعمل يفاقمان جراح الاقتصاد البريطانى

كتبت: نهال أبو السعود

أظهر استطلاع جديد للرأي، أن غالبية العمال البريطانيين يريدون من هيئة الصحة والسلامة إجراء فحوصات للتأكد من أنهم في أمان من عدوى كورونا.

وبحسب ما نشرته الإندبندنت أخبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مجلس العموم في مايو أن السلطة التنفيذية للصحة والسلامة (HSE) ستقوم بفحوصات في أماكن العمل مثل المكاتب ومواقع البناء لضمان التزام البعد الاجتماعي وتدابير الحماية الأخرى عندما يعود الناس إلى العمل.

ولكن اتضح بعد ذلك أن HSE قد أوقفت عمليات التفتيش للحفاظ على سلامة موظفيها، مع إجراء عمليات الفحص غالبًا عبر الهاتف.

وأظهر استطلاع جديد أن 67% من العمال أرادوا إجراء عمليات كشف عشوائي بشكل شخصي، حيث قال 9% فقط أنهم اطمأنوا عن طريق الفحص الهاتفي و11% قالوا إنه يجب السماح لأصحاب العمل بمراقبة أنفسهم، بينما كان 30% فقط سعداء بالعودة إلى العمل إذا تم إجراء فحص فوري عبر الهاتف، حيث قال أكثر من النصف أنهم سيكونون غير مرتاحين للعودة إلى العمل.

من جانبها، خصصت الحكومة مؤخرًا مبلغًا إضافيًا قدره 14 مليون جنيه استرليني للصحة والسلامة والبيئة ، لكن الزيادة جاءت بعد خفض تمويلها من 239 مليون جنيه استرليني في إلى 135 مليون جنيه استرليني في عام 2017-2018.

ووفقا للتقرير طلب من رئيس الوزراء للمطالبة بتمويل "كل ما يتطلبه الأمر" لمساعدة الصحة والسلامة والبيئة على توفير الخدمات الضرورية.

قال مايك كلانسي، السكرتير العام لبروسبكت وهي نقابة العملاء التي مولت الاستطلاع: "من الواضح أن العمال يريدون ما يعتقدون أن رئيس الوزراء قد وعدهم به - فحوصات فورية للتأكد من أن أصحاب العمل يتبعون القواعد ويحافظون عليها بأمان- .. ولكن بعد عشر سنوات من تخفيضات الإنفاق ، سيجد المسؤول التنفيذي عن الصحة والسلامة صعوبة كبيرة في إجراء هذه الفحوصات ومنح العمال الطمأنينة التي يستحقونها".

وأضاف إن التمويل الأخير يعيد فقط أقل من 10% من التخفيض البالغ 50% من تمويل الصحة والسلامة وقال إن على رئيس الوزراء "استعادة كل ما تم قطعه في العقد الماضي".

وقال كلانسي: "إذا لم نتمكن من تصحيح هذا الأمر ، فستواجه البلاد ضربة مزدوجة من الأضرار الاقتصادية الطويلة الأمد التي يسببها العمال الذين يشعرون بعدم اليقين بشأن العودة إلى أماكن العمل".

من جانبه، قال متحدث باسم الصحة والسلامة والبيئة: يقوم المفتشون بزيارة أماكن العمل لمتابعة أي تقارير أو مخاوف بشأن السلامة.. وفي أي زيارة يقوم بها مفتش ، يتم إجراء اختبارات جودة لترتيبات إدارة Covid-19.