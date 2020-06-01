الإمارات: تسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يتخطى 35 ألفا

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الصحة فى دولة الإمارات، مساء اليوم الاثنين عن تسجيل 635 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 35192 حالة وتسجيل 406 حالة شفاء ليبلغ الإجمالي 18338 وحالتي وفاة ليبلغ إجمالى حالات الوفاة بسبب الفيروس فى البلاد 266، وذلك وفق الإحاطة اليومية للحكومة الإماراتية حول مستجدات فيروس كورونا.

ويواصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تفشيه فى مختلف دول العالم حيث تم تسجيل أكثر من 6.3 ملايين اصابة، وتقترب حالات الوفاة من 375 ألف حالة، وتم تسجيل أكثر من 2.8 مليون حالة شفاء من هذا الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن 22 وفاة و1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 525 والإصابات 87142، وفيما تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى لبنان والإجمالي يرتفع إلى 1233.

تبدأ روسيا الأسبوع المقبل، معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد بأول دواء "معتمد" في البلاد لعلاج "كوفيد 19"، في خطوة تأمل أن تخفف الضغط على أجهزة الرعاية الصحية وتعجل بالعودة إلى النشاط الاقتصادي.

وفي واقعة إنسانية، وفي بث مباشر "مؤثر" على موقع "فيس بوك"، الاثنين، أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أن نتائج فحوصه الخاصة بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية.

أعلنت الهند، الاثنين، عن أعلى معدل يومي لإصابات فيروس كورونا المستجد بأكثر من 8000 آلاف، لتصعد إلى المرتبة السابعة عالميا بين الدول الأكثر تضررا من الوباء، وفيما أعلنت إيران عن حوالى ثلاثة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى ارتفاع يسجل منذ شهرين في البلاد.

وكذك أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 27762 وتعافي 1513، وأفادت وزارة الصحة الأفغانية، بتسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا و545 إصابة ليصل إجمالي الإصابات إلى 15750.