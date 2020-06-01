اليوم السابع
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الإسكان الاجتماعى: فتح باب التظلم للإعلان الـ12 الأسبوع المقبل

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:06 ص
الإسكان الاجتماعى: فتح باب التظلم للإعلان الـ12 الأسبوع المقبل وحدات سكنية
كتب سمير حسنى

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قال المهندس صلاح حسن، نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، إن فتح باب التظلم الخاص بالإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعى يبدأ من يوم 7 من الشهر الجارى حتى 30 يونيو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن فحص البيانات قد يستغرق من شهر إلى شهر ونصف بعد غلق باب التظلم، مشيرا إلى أن المستندات تشمل صورة البطاقة وبطاقة الزوجة وشهادات ميلاد الأبناء وشهادة دخله ودخل زوجته لو كانت تعمل.

وأوضح نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى أنه يشترط ألا يزيد دخل الزوج والزوجة عن 5 آلاف و700 جنيه للتقديم فى الإعلان، مشيرا إلى أنه يجوز للفئات العمرية المتراوحة بين 21 حتى 50 عاما التقديم فى الإعلان.

وأشار حسن إلى أن 5% من وحدات المشروع تخصص للمعاقين وأصحاب القدرات الخاصة حال انطباق الشروط، لافتا إلى أن الأولوية تمنح أولا للأسرة التى تعول ثم الأسرة التى لا تعول ثم للأعزب.

ولفت نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى إلى أنه سيتم تسليم وحدات المرحلة الأولى قبل ديسمبر، مشيرا إلى أن الحجز فى الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعى بمحافظات الصعيد سيبدأ فى السابع من الشهر الجارى.


الاسكان الاجتماعي

الاعلان 12 للاسكان الاجتماعي

تظلم الاعلان 12

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