"الأطباء" تنعى وفاة مدير مستشفى العيون للأطفال بالقاهرة إثر إصابته بكورونا

كتبت آية دعبس

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد دكتور يحيي سعد مدير مستشفي العيون للأطفال بالقاهرة، والذي توفي بعد إصابته بڤيروس كوڤيد 19، ودعت النقابة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويعطي أسرته الصبر والسلوان ، وأرسلت خالص تعازيها لأسرة الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء السابق في وفاة الدكتور يحي شقيق زوجته.

كان الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال أن الفريق الطبى البطل الحقيقى فى معركة وباء فيروس كورونا المستجد مازال يدفع الثمن، مشيرًا إلى أن عدد شهداء الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 32 شهيدًا و372 طبيبًا مصابًا بالفيروس، وذلك بعد وفاة الدكتور محمود السيد عبد الحليم الغزلاني استشاري حميات القاهرة، والدكتورة صباح سعد فرج بمحافظة الجيزة.

كانت قد نعت نقابة الأطباء، أمس، الشهيد الدكتور ألبير جرجس استشاري طب الأطفال بأبوتيج بأسيوط، والشهيد الدكتور محمد فريد الجندي، أستاذ بمعهد القلب القومي ورئيس قسم القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة، والشهيد الدكتور أحمد محمود أبوصادق استشاري أنف وأذن وحنجرة، والذي توفي في مستشفي الصداقة بأسوان، والشهيد الدكتور جمال أبو العلا استشارى أمراض الباطنة، الشهيد الدكتور رونز يسي مقار استشاري أمراض النساء والتوليد ببني سويف، والذين توفوا متأثرًين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، سائلين المولي أن يتقبلهم من الشهداء ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرتهم الصبر والسلوان.

كان الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، قد التقى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بديوان عام الوزارة، وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الدكتورة هالة زايد أكدت على اهتمام الوزارة وأجهزة الدولة فى تطبيق إجراءات حماية الفرق الطبية وثمنت على جهودهم في التعامل مع الجائحة.