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الأرصاد:الارتفاع بدرجات الحرارة اليوم فقط ولن يستمر للأربعاء لزوال منخفض جوى

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:50 ص
الأرصاد:الارتفاع بدرجات الحرارة اليوم فقط ولن يستمر للأربعاء لزوال منخفض جوى الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية
كتب محمود راغب

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كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التى تضرب البلاد ستكون اليوم الإثنين فقط ، حيث يكون الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء اليوم فقط ، وذلك بعد كان من المتوقع أن يستمر الارتفاع في درجات الحرارة لمدة 3 أيام حتى الأربعاء.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه كان من المتوقع أن تستمر الموجة الحارة ليوم الأربعاء المقبل ، ولكن حدثت تغييرات في التوزيعات الضغطية وتلاشى المنخفض الجوي الذى كان سيؤثر على البلاد يوم الأربعاء المقبل.


وكشفت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الارتفاع في درجات الحرارة اليوم فقط حيث تكون درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 34 درجة ، وتعود يومى الثلاثاء والأربعاء لانخفاضها لتسجل 32 درجة ونتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوى ورياح شمالية تؤدى لانخفاض طفيف بالدرجات.


ويشهد اليوم الإثنين ارتفاع فى درجات الحرارة ، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا ، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل، والرياح معتدلة.


 كما يشهد شمال الصعيد طقس حار والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
 وليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .
 


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