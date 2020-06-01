اليوم السابع
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خالد صلاح
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الأرجنتين تمدد مهلة لمحادثات بشأن الديون إلى 12 يونيو

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:49 م
الأرجنتين تمدد مهلة لمحادثات بشأن الديون إلى 12 يونيو أرشيفية
رويترز

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قالت حكومة الأرجنتين، اليوم الاثنين، إنها ستمدد موعد انتهاء مهلة لمحادثات مع الدائنين لإعادة هيكلة دين خارجي قيمته 65 مليار دولار إلى الثاني عشر من يونيو، وكان من المقرر أن تنتهي المهلة غدا الثلاثاء.

ويأتي التمديد الإضافي بعد أن تخلفت الأرجنتين الشهر الماضي عن دفع فوائد سندات وبينما يتطلع مسؤولون ودائنون للتقريب بين الجانبين لإبرام اتفاق أوسع لإعادة هيكلة الديون.

من جانب اخر كان  أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز السبت الماضى  تمديد عزل عام إجباري في العاصمة بوينس أيرس حتى السابع من يونيو حزيران بعد أن شهدت المدينة زيادة مطردة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة.

وفرضت الأرجنتين العزل العام في 20 مارس وكان من المقرر أن ينتهي يوم يوم الأحد الماضى على الرغم من أن المسؤولين خففوا القيود في بعض المناطق من البلاد.

 

كانت قد تجاوزت الأرجنتين عشرة آلاف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضيه  بعد تسجيل أعلى زيادة يومية منذ بدء الجائحة.


ديون

ديون الارجنتين

كورونا

فيروس كورونا

الارجنتين

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