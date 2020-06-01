جنوب سيناء - محمد حسين - فايزه مرسال

أعلنت اليوم الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، استئناف العمل فى أعمال حماية مدن جنوب سيناء من أخطار السيول وأوضح البيان، انه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي- وزير الموارد المائية والري

والمهندس السيد اليمانى رئيس قطاع المياه الجوفية والدكتور صلاح شحاتة- ر. ا. م. لسيناء والصحراء الشرقية، تم استئناف العمل فى عمليتى طابا والترابين - المرحلة التانية- لحماية مدن جنوب سيناء من اخطار السيول.

وجاء فى البيان انه تم البدء فى اعمال مبانى الدبش بوادى رقم 9، التنبيه على الشركة المنفذة- الشركة الوطنية للمقاولات- باتخاذ كافة إجراءات الحماية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وضم طاقم إشراف العملية كلًا من المهندسين وائل حمدى ،مهندس العملية، وحمادة كارم،جشنى العملية، وأحمد الكومي، مهندس العملية، ومتابعة المهندس عبدالرحمن فريد، المدير العام للإدارة.

وسبق وأعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، انه جارى العمل فى المرحلة الثانية لحماية مدن جنوب سيناء من السيول.

ويتواصل العمل فى عملية حماية مدينة الطور، فى سد2،1 بوادى ميعر بتوريد وتسوية الطبقاتD,C بالسدين طبقاً للميول والمناسيب التصميمية.

واوضح البيان انه فى موقع العمل تتخذ كافة الاحتياطات للحماية من فيروس كورونا المستجد، والعملية تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء.

وكان الدكتورجمال قطب مدير معهد بحوث الموارد المائية ممثلا عن الوزير يرافقه المهندس السيد اليمانى سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية قاما بزيارة محافظة جنوب سيناء، وعقد اجتماع مع اللواء نادر العشماوي، سكرتير عام المحافظة، ومبروك الغمرينى - رئيس مدينة ابورديس تم خلاله مناقشة منظومة أعمال الحماية لمدينة ابورديس ، وعمل الدراسات المطلوبة لجميع الأودية التى تؤثر على المدينة بالتنسيق مجلس المدينة ومع مشايخ وعواقل المدينة والانتهاء منها على وجه السرعة للتنفيذ على مراحل طبقا للأولويات.

يذكر انه تشهد مدينة الطور بجنوب سيناء تواصل العمل فى مشروع المرحلة الثانية لحماية مدينة الطور من أخطار السيول .



