استئناف الدراسة بالمدارس الابتدائية والإعدادية فى طوكيو

كتب محمد شعلان

بدأت المدارس الابتدائية والإعدادية اليابانية فى وسط طوكيو استئناف الدراسة، اليوم الاثنين، بعد أن رفعت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ التى كانت مفروضة بسبب تفشى فيروس كورونا قبل أسبوع، وتم لم شمل الأصدقاء من الأطفال والطلاب بعد أشهر من إغلاق المدرسة، حيث ابتسم الطلاب لبعضهم البعض واستمتعوا بالحديث مع بعضهم البعض، وفق ما نقل موقع "اليابان بالعربى".



عودة المدارس فى طوكيو

وكان قد تم رفع حالة الطوارئ فى 25 مايو فى طوكيو، واستأنفت المدارس الابتدائية والإعدادية، والمدارس الثانوية الدراسة يوم الاثنين.



قاعات المدارس فى طوكيو

وطُلب من الطلاب تقديم تقارير الفحص الصحى التى تسرد درجة حرارة الجسم والمعلومات الصحية الأخرى فى ساحة المدرسة قبل دخول الفصول الدراسية، حيث تم ترتيب المكاتب بمسافة متر بين كل مكتب للوقاية من الفيروس.

وعلى جانب آخر، تدرس اليابان إعادة فتح حدودها أمام الوافدين من دول محددة تسجل مستويات منخفضة فى الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك مع شروعها فى تخفيف القيود التى فرضتها فى وقت سابق من العام لاحتواء انتشار الوباء.

ومع إعادة فتح المدارس ودور السينما والأندية الرياضية والمراكز التجارية فى العاصمة طوكيو اليوم الاثنين، ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة تخطط أيضا للسماح باستقبال مسافرين من تايلاند وفيتنام واستراليا ونيوزيلندا فى الشهور المقبلة، ولم يرد بعد تعقيب من وزارة الخارجية اليابانية.

وسجلت اليابان 17 ألف إصابة بالفيروس حتى اليوم الاثنين ونحو 900 حالة وفاة، وتحظر السلطات اليابانية دخول الأجانب منذ فبراير فى إطار جهود للحد من انتشار الفيروس.

وأمس أعلنت سلطات مدينة كيتاكيوشو، فى جزيرة كيوشو بجنوب غرب اليابان، اكتشاف بؤرة تفشى جديدة لعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك فى أحد المدارس الابتدائية بالمدينة، وقالت قناة NHK التليفزيونية، إن عدد المصابين بالفيروس فى المدينة، وصل خلال الأيام التسعة الأخيرة إلى 97 شخصا. وهذا أكثر مما تم تسجيله خلال شهر ونصف، عندما كانت تسرى حالة طوارئ.