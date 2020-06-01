ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.48% بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، بنسبة 0.48% رابحاً 34.91 نقطة ليصل إلى مستوى 7247.94 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.88% رابحاً 62.63 نقطة ليصل إلى مستوى 7187.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 116.7 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وتحولت المجموعة للربحية وحقققت 2.11 مليون ريال صافي ربح بعد الزكاة والضريبة مقابل 32.06 مليون ريال خسائر خلال الربع المماثل من العام السابق، ويعود سبب تحقيق صافي أرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع صافي خسائر في الربع المماثل من العام السابق إلى أنه بالرغم من أن هناك انخفاض في الإيرادات بمبلغ 29.7 مليون ريال ناتجة بشكل رئيسي من إغلاق عدد من المواقع ضعيفة الأداء خلال العام الماضي شملت مواقع فندقية وترفيهية وتجارية والتي كانت تحقق خسائر تشغيلية، ونتج عن اغلاق تلك المواقع انخفاض في الايرادات بمبلغ 14.7 مليون ريال، وتأثر إيرادات القطاع الترفيهي سلباً بسبب الإغلاق المؤقت لجميع المواقع الترفيهية في 15 مارس 2020 وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد إلا أنه قابل ذلك انخفاض في اجمالي المصاريف بمبلغ 63.3 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وأضافت أن إجمالي المصاريف انخفضت حيث تراجعت التكاليف المباشرة بمبلغ 51.3 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب الحصول على إعفاءات من القيمة الإيجارية بمبلغ 23.6 مليون ريال لبعض المواقع الفندقية والترفيهية والتجارية المستأجرة، وذلك تزامناً مع فيروس كورونا المستجد. انخفاض مصاريف الرواتب والاجور بمبلغ 7.1 مليون ريال ومصاريف الإهلاك بمبلغ 7.8 مليون ريال وتكاليف الطاقة بمبلغ 4.8 مليون ريال ومصاريف اخرى بمبلغ 8.0 مليون ريال، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 7.0 مليون ريال بشكل رئيسي من مصاريف الرواتب والأجور، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق بمبلغ 3.2 مليون ريال، وانخفاض الأعباء المالیة على التزامات عقود الإيجار بمبلغ 2.4 مليون ريال. ولكن ارتفعت تكاليف التمويل بمبلغ 0.6 مليون ريال وذلك نتيجة ارتفاع مبلغ القروض، كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 0.3 مليون ريال، كذلك ارتفعت حصة الشركة في صافي أرباح المشاريع المشتركة بمبلغ 0.2 مليون ريال.